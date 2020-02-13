Высокий суд Лондона вызвал Артема Аветисяна и Шерзода Юсупова

«Финвижн» нарушила запрет Высокого суда Лондона и вела параллельно процесс в российском суде. «Ведомости» ознакомились с решением Высокого суда, его подлинность подтвердил представитель Baring Vostok, от дальнейших комментариев он отказался. О разбирательстве против Аветисяна и Юсупова также написала FT. «Меня креативно приплетают в процессы, стороной которых я не могу являться, – заявил «Ведомостям» Юсупов. – Предположу, что это не более чем попытка оказать на меня давление». У обвинений против господина Аветисяна нет никаких оснований, и мы ожидаем, что он полностью докажет свою правоту, передал представитель «Финвижн» слова юриста компании.