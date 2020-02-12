Банк «Восточный» скрыл от суда иск к Калви на 2,5 млрд рублей

Что это за вновь открывшиеся обстоятельства, «Ведомостям» объяснил адвокат Evison Олег Койда. В опционе содержалось конкретное условие – он вступал в силу только в том случае, если урегулирована задолженность между банком и Первым коллекторским бюро (ПКБ) на 2,5 млрд руб., рассказывает Койда: долг ПКБ перед банком был погашен в 2017 г. путем передачи на баланс банка акций люксембургской компании IFTG. Банк всегда ссылался на то, что со сделкой не согласен Юсупов, который написал заявление в правоохранительные органы, но сам банк никаких претензий по данной сделке не заявлял и был согласен с урегулированием задолженности, говорит юрист. Внезапно, продолжает Койда, в конце 2019 г. становится известно, что банк с таким урегулированием был не согласен еще до решения суда об исполнении опциона. Дело в том, что в феврале 2019 г., когда Следственный комитет возбудил уголовное дело, «Восточный» в рамках этого дела подал к его фигурантам гражданский иск на 2,5 млрд руб. – банк заявил об убытках из-за этой самой сделки по передаче акций. Сумма требований «Восточного» соответствует сумме вмененного фигурантам дела Baring ущерба в 2,5 млрд руб. О гражданском иске стало известно в декабре на одном из заседаний по уголовному процессу.