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Банк «Восточный» скрыл от суда иск к Калви на 2,5 млрд рублей

Из-за этого Baring Vostok оспаривает передачу 10% акций банка компании Аветисяна
Екатерина Литова
Артем Аветисян /Евгений Разумный / Ведомости

Кипрская Evison, через которую инвестфонд Baring Vostok владеет 41,2% акций банка «Восточный», пытается оспорить решение суда о списании у нее 10% акций в пользу другого акционера банка – компании «Финвижн» Артема Аветисяна. Evison обратилась в Амурский арбитражный суд с ходатайством о пересмотре дела из-за вновь открывшихся обстоятельств, говорится в материалах суда.

Опцион между «Финвижн» и Evison был заключен в 2016 г. перед объединением «Юниаструм банка» Аветисяна с «Восточным» – он давал компании Аветисяна право выкупить 9,99% акций за 750 млн руб. В 2017 г. Baring Vostok отказался исполнять опцион, объяснив это выводом из «Юниаструма» активов на 3,6 млрд руб. перед объединением. В мае 2019 г. Амурский арбитражный суд обязал Evison немедленно исполнить опцион и передать 9,99% акций «Восточного» «Финвижн». Исполнение опциона привело к тому, что Baring Vostok потерял контроль над банком и он перешел к Аветисяну и двум его партнерам – Юрию Данилову и Шерзоду Юсупову, заявление которого в ФСБ стало началом уголовного дела Baring, по которому проходят основатель фонда Майкл Калви и еще шесть человек.

Что это за вновь открывшиеся обстоятельства, «Ведомостям» объяснил адвокат Evison Олег Койда. В опционе содержалось конкретное условие – он вступал в силу только в том случае, если урегулирована задолженность между банком и Первым коллекторским бюро (ПКБ) на 2,5 млрд руб., рассказывает Койда: долг ПКБ перед банком был погашен в 2017 г. путем передачи на баланс банка акций люксембургской компании IFTG. Банк всегда ссылался на то, что со сделкой не согласен Юсупов, который написал заявление в правоохранительные органы, но сам банк никаких претензий по данной сделке не заявлял и был согласен с урегулированием задолженности, говорит юрист. Внезапно, продолжает Койда, в конце 2019 г. становится известно, что банк с таким урегулированием был не согласен еще до решения суда об исполнении опциона. Дело в том, что в феврале 2019 г., когда Следственный комитет возбудил уголовное дело, «Восточный» в рамках этого дела подал к его фигурантам гражданский иск на 2,5 млрд руб. – банк заявил об убытках из-за этой самой сделки по передаче акций. Сумма требований «Восточного» соответствует сумме вмененного фигурантам дела Baring ущерба в 2,5 млрд руб. О гражданском иске стало известно в декабре на одном из заседаний по уголовному процессу.

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Это значит, что «Восточный» фактически не признал эту сделку как урегулирование задолженности, но ни разу не упоминал в суде первой инстанции о гражданском иске, объясняет Койда. Сделка по передаче на баланс «Восточного», на тот момент подконтрольного Baring Vostok, пакета акций люксембургской компании IFTG в погашение кредита на 2,5 млрд руб. ПКБ – основа уголовного дела. Юсупов, на совете директоров голосовавший за сделку, впоследствии счел замену неравноценной. Следствие оценило пакет в 600 000 руб., и Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве, позже переквалифицировав дело в растрату.

Калви считает единственной мотивацией уголовного дела конфликт акционеров «Восточного». Стороны судятся и в Лондоне. В июне трибунал Лондонского международного арбитража (LCIA) признал за «Финвижн» право требовать исполнения опциона на покупку 9,99% банка «Восточный», а методы Evison по уклонению от исполнения опциона счел из ряда вон выходящими. Теперь фонд надеется в LCIA признать опционное соглашение недействительным из-за вывода активов – этот вопрос арбитраж рассмотрит весной 2020 г.

«Ведомости» направили запрос в «Финвижн» и «Восточный».

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