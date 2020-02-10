Мосгорсуд отменил арест акций банка «Восточный» по делу Baring Vostok

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный» было возбуждено 13 февраля 2019 г. Основанием для этого послужило поданное в ФСБ заявление члена совета директоров банка Шерзода Юсупова. Бизнесмен утверждал, что в 2017 г. его ввели в заблуждение для голосования за отступное соглашение по кредитному договору на 2,5 млрд руб. между банком и «Первым коллекторским бюро», принадлежащим Baring Vostok. Обвиняемыми по делу проходят основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви и еще шесть человек. В конце декабря 2019 г. следствие переквалифицировало обвинение с ч. 4 ст. 159 (мошенничество) на ч. 4 ст. 160 (растрата).