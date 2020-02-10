Мосгорсуд отменил арест акций банка «Восточный» по делу Baring Vostok
Мосгорсуд отменил арест акций банка «Восточный», принадлежащих Evison Holdings (кипрская структура Baring Vostok), заявил представитель компании Кирилл Рубальский. Речь идет об акциях номинальной стоимостью около 2,5 млрд руб., на которые был наложен арест в качестве обеспечительной меры. Именно во столько следствие оценило ущерб по уголовному делу Baring Vostok.
Как уточнил Рубальский, Мосгорсуд отменил постановление Басманного суда Москвы от 3 сентября 2019 г. Материалы дела были направлены в суд первой инстанции для нового рассмотрения, добавил он. «Мы заявляли на суде доводы о том, что между ограничением в виде запрета голосования по акциям и обвинениями по уголовному делу нет никакой причинно-следственной связи», – пояснил Рубальский.
Baring Vostok удовлетворен решением Мосгорсуда об отмене ареста всех акций банка «Восточный», принадлежащих фонду, и запрета голосовать ими, заявили «Ведомостям» в фонде. Суд высшей инстанции разобрался в ситуации и принял единственно обоснованное решение, считают в Baring Vostok. Арест акций был одним из шагов хорошо спланированной рейдерской атаки, отметили в фонде, выразив надежду, что этот шаг будет первым к разрешению «абсурдного дела».
Уголовное дело о хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный» было возбуждено 13 февраля 2019 г. Основанием для этого послужило поданное в ФСБ заявление члена совета директоров банка Шерзода Юсупова. Бизнесмен утверждал, что в 2017 г. его ввели в заблуждение для голосования за отступное соглашение по кредитному договору на 2,5 млрд руб. между банком и «Первым коллекторским бюро», принадлежащим Baring Vostok. Обвиняемыми по делу проходят основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви и еще шесть человек. В конце декабря 2019 г. следствие переквалифицировало обвинение с ч. 4 ст. 159 (мошенничество) на ч. 4 ст. 160 (растрата).
Сам Калви отрицает вину и связывает уголовное дело с попыткой акционера «Восточного» – «Финвижн» Артема Авестисяна – решить корпоративный спор. До возбуждения уголовного дела Baring Vostok через Evison контролировал «Восточный». В июне 2019 г. по решению суда Evison продала «Финвижн» почти 10% акций банка, и контроль над банком перешел к Аветисяну и двум его партнерам – Юсупову и Юрию Данилову. Evison Holdings, подконтрольная Baring Vostok, в настоящее время владеет 41,63% капитала «Восточного» (334 млрд акций банка).
В сентябре 2019 г. Арбитражный суд Амурской области арестовал все акции банка «Восточный», принадлежащие Evison Holdings. Арест был обеспечительной мерой по иску о взыскании с Evison и Калви более 9,8 млрд руб. Заявление в суд подал сам банк.