Спорные акции из дела Baring Vostok дорожают
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О люксембургской International Financial Technology Group (IFTG) стало известно после ареста руководителей инвестфонда Baring Vostok по обвинению в хищении из подконтрольного банка «Восточный» 2,5 млрд руб. Произошло это так: в качестве отступных по проблемному кредиту на 2,5 млрд руб. банк получил долю в IFTG, но следствие оценило акции в 600 000 руб. Основатель фонда Майкл Калви на суде предлагал установить истину, продав спорный пакет, и теперь банк пытается это сделать – пока акционеры воюют, нормативы банка приблизились к опасным уровням, и он продает непрофильный актив.
Им заинтересовались два фонда: американский Parus Marine и гонконгский Pacific World Fund Management (PWFM). Они оценили пакет в 2,2–2,6 млрд руб. Однако банк считает 2,5 млрд руб. балансовой стоимостью пакета, а реальная стоимость доли IFTG – 3,7 млрд руб. Об этом говорится в письме и. о. предправления «Восточного» Вячеслава Арутюняна в IFTG («Ведомости» ознакомились с его содержанием). Его подлинность подтвердили человек, осведомленный о ходе переговоров, и человек, близкий к одному из акционеров банка. Банк оценил акции IFTG в 3,7 млрд, знает от топ-менеджера «Восточного» еще один собеседник «Ведомостей». Арутюнян и «Восточный» на запросы не ответили.
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