Банки выдали рекордную за пять лет сумму кредитов предпринимателям

По росту кредитной нагрузки малый и средний бизнес почти догнал население (оно увеличило долг на 15,5%) и оставил далеко позади корпоративных заемщиков (рост на 1,2%). 80% кредитов малому и среднему бизнесу были выданы 30 крупнейшими банками, этот их портфель вырос в прошлом году на 20% до 3,6 трлн руб., подсчитал «Эксперт РА». В тройке лидеров – Сбербанк (выдано 1,9 трлн руб.), ВТБ (902 млрд) и Райффайзенбанк (270 млрд). Cредневзвешенная процентная ставка по таким кредитам сроком от 1 до 3 лет снизилась с 11,47% в январе до 10,04% в декабре, по данным ЦБ.