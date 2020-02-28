Рубль и фондовый рынок ускорили падение

Кроме того, при снижении котировок до определенного уровня у инвесторов срабатывают стоп-лоссы, и принудительные продажи приводят к очередному витку падения, указывает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-капитала» Владимир Брагин. Он опасается, что выход в марте первых макроэкономических данных по влиянию вируса на китайскую экономику может еще больше толкнуть рынки вниз. «Однако нельзя забывать о том, что фондовые рынки в прошлом году значительно выросли и были морально готовы к коррекции, поэтому вирус в какой-то степени стал лишь громким поводом для нее», – говорит Брагин, подчеркивая, что пока коррекция по масштабам ничем не отличается от других, периодически наблюдавшихся на рынках в течение последних лет. Кроме того, встряска, хотя и приведет к ухудшению ситуации в экономике, позволит сгладить системные риски, что в, свою очередь, сильно снижает потенциал рецессии, вызванной внутренними причинами, например, как в 2008 г., рассуждает он.