Рубль и фондовый рынок ускорили падение
На российском рынке усиливаются распродажи. В пятницу, 28 февраля, курс доллара на Московской бирже вырос на 1,43 руб. к закрытию четверга и достиг 67,45 руб. к 12.48 мск. Курс евро впервые с августа прошлого года превысил 74 руб., а к часу дня европейская валюта стоила уже 74,48 руб. (+ 1,94 руб.).
Индекс Мосбиржи к 13.03 мск обвалился на 5,14% к закрытию четверга до 2765,92 пункта. Долларовый индекс РТС упал на 6,89% до 1290,7 п.
Цена нефти Brent в пятницу опускалась ниже $50 впервые с июля 2017 г. , но к часу дня котировки скорректировались до $50,4 за баррель.
Другие фондовые рынки также продолжают нести потери. Вчерашнее падение американского индекса S&P 500 (-4,4%) и панъевропейского индекса Stoxx 600 (-3,7%) оказалось самым значительным с 2011 г., отмечает в обзоре стратег «ВТБ капитала» Илья Питерский. В пятницу утром азиатские рынки также продолжили снижаться: индекс Shanghai Comp. терял 3,6%, Hang Seng – 2,8%. К часу дня пятницы Stoxx 600 потерял еще 3,8%.
Инвесторы все больше опасаются, что эпидемия коронавируса, распространяющаяся за пределами Китая, перерастет в глобальную пандемию, говорит главный аналитик «Нордеа банка» Татьяна Евдокимова: «И если прежде только Китай сокращал производство и ограничивал перемещения, то теперь его примеру могут последовать и другие страны, где зафиксированы вспышки вируса, что может серьезно повлиять на мировую экономику». Все это бьет по мировым цепочкам поставок и, соответственно, показателям реального сектора, одним снижением процентных ставок или вливанием ликвидности в рынки ситуацию особо не поправить, предупреждает Евдокимова. В частности, поэтому усиленно падают и рынки развитых стран, в том числе американский, объясняет она: инвесторы, озабоченные будущим падением прибылей компаний, выходят из акций и устремляются в защитные американские гособлигации и золото. Кроме того, сказался и «перегрев» рынков в том году, напоминает аналитик.
Развивающиеся рынки, как правило, снижаются сильнее в периоды масштабных коррекций, и, кроме того, на российские активы влияет падение цен на нефть, которые балансируют на отметке $50 – минимума с конца 2018 г. – и могут уйти ниже, в диапазон $45–50, говорит финансовый аналитик «БКС премьер» Сергей Дейнека. По его мнению, «медвежьи» настроения на российском фондовом рынке также усиливает напряженный геополитический фон, связанный, в частности, с ситуацией в сирийском Идлибе, где вчера вечером из-за авиаудара погибли турецкие военные.
Кроме того, при снижении котировок до определенного уровня у инвесторов срабатывают стоп-лоссы, и принудительные продажи приводят к очередному витку падения, указывает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-капитала» Владимир Брагин. Он опасается, что выход в марте первых макроэкономических данных по влиянию вируса на китайскую экономику может еще больше толкнуть рынки вниз. «Однако нельзя забывать о том, что фондовые рынки в прошлом году значительно выросли и были морально готовы к коррекции, поэтому вирус в какой-то степени стал лишь громким поводом для нее», – говорит Брагин, подчеркивая, что пока коррекция по масштабам ничем не отличается от других, периодически наблюдавшихся на рынках в течение последних лет. Кроме того, встряска, хотя и приведет к ухудшению ситуации в экономике, позволит сгладить системные риски, что в, свою очередь, сильно снижает потенциал рецессии, вызванной внутренними причинами, например, как в 2008 г., рассуждает он.