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Инвесторы отреагировали на распространение вируса за пределами Китая паникой

Вслед за ними испугался и российский рынок
Анна Третьяк Алексей Невельский
Инвесторы по всему миру отреагировали на распространение вируса за пределами Китая паникой /Reuters

Коронавирус стал одной из главных проблем в начале 2020 г., парализовав Китай, вторую по величине экономику мира, и создав проблемы международным компаниям. Китайские предприятия наконец пытаются вернуться к работе в нормальном режиме, но вспышка вируса теперь наблюдается в других странах. Принимать беспрецедентные меры для борьбы с эпидемией теперь вынуждены и власти Италии и Южной Кореи.

Зачастую реакция иммунной системы организма на инфекцию вызывает более сильную боль, чем сама инфекция, и то же самое наблюдается сейчас в экономике, пишет The Wall Street Journal (WSJ). По состоянию на 24 февраля от коронавируса умерло 2618 человек, в основном в Китае. Для сравнения: во время землетрясения в китайской провинции Сычуань в мае 2008 г. погибло свыше 69 000 человек, и это не отразилось сильно на экономике страны. Последствия землетрясения были очевидны, а из-за вируса на карантине оказались десятки миллионов китайцев, и они не смогли вовремя вернуться на работу из родных городов после празднования Нового года (по лунному календарю), что создало большую неопределенность.

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