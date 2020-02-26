Инвесторы отреагировали на распространение вируса за пределами Китая паникой

Зачастую реакция иммунной системы организма на инфекцию вызывает более сильную боль, чем сама инфекция, и то же самое наблюдается сейчас в экономике, пишет The Wall Street Journal (WSJ). По состоянию на 24 февраля от коронавируса умерло 2618 человек, в основном в Китае. Для сравнения: во время землетрясения в китайской провинции Сычуань в мае 2008 г. погибло свыше 69 000 человек, и это не отразилось сильно на экономике страны. Последствия землетрясения были очевидны, а из-за вируса на карантине оказались десятки миллионов китайцев, и они не смогли вовремя вернуться на работу из родных городов после празднования Нового года (по лунному календарю), что создало большую неопределенность.