Власти передумали выкупать акции Сбербанка у миноритариев

Соглашение предполагает, что до продажи ЦБ акций Сбербанка в его наблюдательный совет могут войти госслужащие, лица, представляющие интересы правительства, и сотрудники ЦБ – в общей сложности не более пяти человек, один госслужащий и один сотрудник ЦБ – обязательно. Соотношение числа этих лиц в набсовете определяется согласно распределению акций банка между сторонами на 1 января соответствующего года. После передачи акций Сбербанка правительство будет выдвигать и голосовать за кандидатов в совет банка – но не более четырех человек, включая одного сотрудника ЦБ, стороны соглашения смогут выдвинуть в совет не более одного сотрудника Сбербанка. Госслужащие и представители правительства в совете Сбербанка самостоятельны в принятии решений и голосований за исключением случаев, когда правительство будет давать «указания голосовать определенным образом по вопросам, перечень которых определен в акционером соглашении», сказано в поправках.