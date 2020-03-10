Власти передумали выкупать акции Сбербанка у миноритариев
ЦБ при продаже Сбербанка правительству не будет выставлять оферту на выкуп акций банка у миноритариев. Соответствующий пункт исчез из законопроекта, который во вторник, 10 марта, рекомендовал Госдуме принять во втором чтении комитет по бюджету и налогам (в первом чтении он был принят 4 марта).
О выкупе правительством у ЦБ контрольного пакета акций Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) за счет средств фонда национального благосостояния (ФНБ) они объявили в феврале. Сумма сделки, исходя из средневзвешенной за полгода цены, оценивалась более чем в 2,5 трлн руб. Сделка позволит ЦБ выбраться из убытков (по 435 млрд руб. в 2017–2018 гг.), связанных с санацией банков и структурным профицитом ликвидности, а правительству – трансформировать часть средств ФНБ в ненефтегазовые доходы, чтобы их можно было потратить на социальные расходы, обещанные президентом Владимиром Путиным. Заодно устраняется конфликт интересов: сейчас ЦБ одновременно регулятор банковской системы и владелец крупнейшего банка страны.
Сделка уникальная, поэтому оферту миноритариям сделает не покупатель, а продавец – Центробанк, отмечалось в совместном заявлении Минфина и ЦБ. Выкупленные акции ЦБ собирался потом продать обратно в рынок. Впрочем, он не ждал особого интереса к оферте. «Мы не предполагаем, что будет большой отклик на эту оферту, но при этом сколько будет, столько выкупим», – говорил он журналистам в феврале (цитата по «Прайму»).
Все изменило падение рынков. Еще до вторничного обвала акции Сбербанка стали стоить меньше средневзвешенной за предыдущие шесть месяцев цены. В такой ситуации становилось выгодно воспользоваться офертой, а все акции Сбербанка, не принадлежащие ЦБ, находятся в свободном обращении. И в рекомендованных ко второму чтению поправках (документ есть у «Ведомостей») пункта об оферте уже нет.
«Мы проводили вчера и позавчера интенсивные консультации относительно прежде всего выставления оферты по данной сделке, исходя из сложной ситуации на рынке, – заявил в Думе первый зампред ЦБ Сергей Швецов. – Нашли формулу, которая должна устроить миноритарных акционеров без выставления такой оферты». Он и замминистра финансов Владимир Колычев заявили депутатам, что достигли согласия.
Формула оказалась проста: вместо оферты Минфин и ЦБ в течение месяца после передачи акций Сбербанка правительству заключат акционерное соглашение на три года об управлении банком, следует из поправок к законопроекту.
«Мы должны обеспечить уверенность всех акционеров в преемственности управления», – сказал глава бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров на заседании комитета.
Соглашение предполагает, что до продажи ЦБ акций Сбербанка в его наблюдательный совет могут войти госслужащие, лица, представляющие интересы правительства, и сотрудники ЦБ – в общей сложности не более пяти человек, один госслужащий и один сотрудник ЦБ – обязательно. Соотношение числа этих лиц в набсовете определяется согласно распределению акций банка между сторонами на 1 января соответствующего года. После передачи акций Сбербанка правительство будет выдвигать и голосовать за кандидатов в совет банка – но не более четырех человек, включая одного сотрудника ЦБ, стороны соглашения смогут выдвинуть в совет не более одного сотрудника Сбербанка. Госслужащие и представители правительства в совете Сбербанка самостоятельны в принятии решений и голосований за исключением случаев, когда правительство будет давать «указания голосовать определенным образом по вопросам, перечень которых определен в акционером соглашении», сказано в поправках.
Изменилась и цена выкупа: вместо средней за шесть месяцев она средняя не более, чем за месяц.
Акции Сбербанка на новость о замене оферты акционерным соглашением отреагировали ростом: в 15.45 мск на Московской бирже они начали дорожать и за час прибавили 4,4% – с 203,11 руб. до 212,06 руб. за бумагу. Но когда стало известно об изменении цены выкупа, котировки снова пошли вниз. На закрытие торгов они стоили 201,20 руб., потеряв с момента прошлого закрытия 8,54%.