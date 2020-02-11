Зачем правительство выкупает Сбербанк у Центробанка
В связи с уникальными условиями предстоящей сделки в законопроекте предусмотрены особенности
Сделка, о которой договорились две головы российского финансового орла, уникальна. Правительство выкупит у ЦБ контрольный пакет акций Сбербанка – 50 плюс 1 акция (52,3% голосов) – по рыночным котировкам: без малого 2,9 трлн руб., или $45 млрд. Выкуп финансируется из ликвидной части фонда национального благосостояния (ФНБ) – того, что не инвестировано в инфраструктурные и мегапроекты. Сколько будет траншей, зависит от скорости наполнения ФНБ, дедлайна нет: бюджетное правило разрешает тратить ликвидную часть фонда, когда она превышает 7% ВВП.
Более крупная сделка в истории России одна: «Роснефть» в 2013 г. купила ТНК-BP, исходя из оценки $56 млрд (часть суммы госкомпания оплатила акциями). Теоретически «национализация» Сбербанка может побить этот рекорд: ЦБ объявит оферту и акционеры банка смогут продать регулятору бумаги – а ЦБ их потом продаст.