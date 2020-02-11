Зачем правительство выкупает Сбербанк у Центробанка

Сделка, о которой договорились две головы российского финансового орла, уникальна. Правительство выкупит у ЦБ контрольный пакет акций Сбербанка – 50 плюс 1 акция (52,3% голосов) – по рыночным котировкам: без малого 2,9 трлн руб., или $45 млрд. Выкуп финансируется из ликвидной части фонда национального благосостояния (ФНБ) – того, что не инвестировано в инфраструктурные и мегапроекты. Сколько будет траншей, зависит от скорости наполнения ФНБ, дедлайна нет: бюджетное правило разрешает тратить ликвидную часть фонда, когда она превышает 7% ВВП.