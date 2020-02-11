Обещания Путина будут профинансированы за счет продажи Сбербанка правительству

Увеличение социальной поддержки, о котором Путин говорил в послании Федеральному собранию, обойдется бюджету в 4 трлн руб. до 2024 г., говорил министр финансов Антон Силуанов 29 января. Из них 3,8 трлн руб. приходится на федеральный бюджет, 300 млрд – на региональные бюджеты. Самые большие расходы – 1,4 трлн руб. на поддержку малоимущих семей с детьми от 3 до 7 лет и дополнительные выплаты материнского капитала – 1,2 трлн.