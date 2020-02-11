Обещания Путина будут профинансированы за счет продажи Сбербанка правительству
Продажа Центробанком акций Сбербанка правительству поможет чиновникам выполнить социальные обещания президента Владимира Путина. 75% прибыли ЦБ отдает бюджету. Из денег, вырученных за пакет Сбербанка (ЦБ принадлежит 50% плюс одна акция), ЦБ постепенно отдаст бюджету около 1,2 трлн руб., начиная с 2021 г., рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника. Таким образом, оплатив покупку из Фонда национального благосостояния, правительство фактически сможет потратить часть фонда – сделать это напрямую запрещает бюджетное правило, ограничивающее использование нефтегазовых доходов.
Увеличение социальной поддержки, о котором Путин говорил в послании Федеральному собранию, обойдется бюджету в 4 трлн руб. до 2024 г., говорил министр финансов Антон Силуанов 29 января. Из них 3,8 трлн руб. приходится на федеральный бюджет, 300 млрд – на региональные бюджеты. Самые большие расходы – 1,4 трлн руб. на поддержку малоимущих семей с детьми от 3 до 7 лет и дополнительные выплаты материнского капитала – 1,2 трлн.
Меры помогут ускорить рост реальных располагаемых доходов людей – на 1 п. п. во второй половине 2020 г. и на 0,5 п. п. за весь год, подсчитало Минэкономразвития. По прогнозу министерства, за 2020 г. реальные доходы людей должны будут вырасти на 1,5%.
«Ведомости» ожидают комментарии представителей Минфина, Центробанка и правительства.