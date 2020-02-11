ЦБ раскрыл подробности сделки по продаже Сбербанка
Сроки продажи пакета Центробанка в Сбербанке, а также количества лотов акций для продажи будут зависеть от наполнения Фонда национального благосостояния (ФНБ), заявили «Интерфаксу» в пресс-службе регулятора.
Акции будут проданы по рыночной стоимости, цена продажи будет определяться как средневзвешенная цена за шесть месяцев до даты первой сделки. Она будет применяться в отношении всего пакета, пояснили в ЦБ. Законопроект о выходе регулятора из акционерного капитала Сбербанка предполагает реализацию выкупленных по оферте акций до конца 2022 г.
Кандидаты в наблюдательный совет Сбербанка должны быть выдвинуты до 18 марта, уточнили в пресс-службе. Сейчас Сбербанк проводит консультации с правительством и администрацией президента по этому вопросу. Число сотрудников ЦБ в составе следующего наблюдательного совета будет сокращено до трех человек, отметили в пресс-службе.
Во вторник, 11 февраля Минфин сообщил, что совместно с ЦБ разработал законопроект, предусматривающий выход регулятора из капитала Сбербанка. Согласно проекту закона, доля ЦБ в банке будет выкуплена правительством за счет фонда национального благосостояния (ФНБ). Сейчас ЦБ принадлежит 50% плюс 1 акция уставного капитала Сбербанка, доля регулятора в обыкновенных акциях – 52,32%. Согласно годовому отчету ЦБ за 2018 г. регулятор учитывает свой пакет акций Сбербанка по балансовой стоимости – 72,9 млрд руб.