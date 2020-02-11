ЦБ раскрыл подробности сделки по продаже Сбербанка

Акции будут проданы по рыночной стоимости, цена продажи будет определяться как средневзвешенная цена за шесть месяцев до даты первой сделки. Она будет применяться в отношении всего пакета, пояснили в ЦБ. Законопроект о выходе регулятора из акционерного капитала Сбербанка предполагает реализацию выкупленных по оферте акций до конца 2022 г.