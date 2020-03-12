Население сдает валюту

Правда, данные ЦБ оканчиваются 6 марта и не включают обвал курса, случившийся 10 марта. В конце февраля – начале марта из-за глобализации эпидемии уханьской коронавирусной инфекции и выхода России из соглашения с ОПЕК об ограничении добычи нефти котировки нефти драматически снизились, а волатильность на мировых финансовых рынках резко выросла, пишет ЦБ.