Биржевой курс доллара превысил 80 рублей
Курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 80 руб. впервые с февраля 2016 г. По данным на 19.15 мск, доллар стоит 80,87 руб. За торговую сессию доллар подорожал более чем на 5 руб., а стоимость нефти Brent упала на торгах ниже $27 за баррель впервые с ноября 2003 г.
Участники рынка видят в таком падении рубля результат молчания ЦБ. Курс рубля сегодня продемонстрировал чрезмерную волатильность с учетом того, что на внешних рынках ситуация кардинально не менялась, говорит начальник дилингового центра Металлинвестбанка Сергей Романчук: рынок ожидал действий со стороны ЦБ, но коммуникации с рынком нет. Мы видим состояние паники и бегство иностранцев из рублевых активов, а также общий отток капитала и ажиотажный спрос на доллары, отмечает гендиректор «УК Спутник – управление капиталом» Александр Лосев: но пока Банк России не принимал никаких экстренных мер для стабилизации ситуации. Регулятор последние пять лет шел к дедолларизации и он должен обеспечивать ценовую стабильность в рублях, продолжает Романчук, но сейчас причины его молчания объективно трудно понять, все идет к долларизации – участники видят, что волатильность не купируется.
Ослабление рубля к уровням вблизи 80 руб. за доллар выглядит адекватным текущим реалиям, считает главный аналитик «БКС премьер» Антон Покатович: рынки продолжают снижение на фоне процесса учета рисков мировой рецессии в стоимости активов. Нефтяные котировки также реализуют устойчивое снижение, опускаясь ниже $27.
Все ведущие центробанки мира приводят свои ставки в соответствие с доходностями госбумаг и увеличивают ликвидность рынков, говорит Лосев. Доходность 10-летних ОФЗ выросла на 0,47 п. п. до 8,49%, ключевая ставка ЦБ сейчас – 6%. Упавшие в цене ОФЗ уже вызывают рост доходностей и ставок на всех сегментах российского финансового рынка: в подобных экстренных обстоятельствах ЦБ может либо поднять ставку, чтобы остановить девальвацию рубля, либо запустить программу поддержки рынка ОФЗ, считает Лосев. ЦБ может использовать накопленные золотовалютные резервы, выкупать ОФЗ, но этого не делается, хотя задача ЦБ – не допускать роста волатильности на рынке и бегства капитала из рублевых активов, говорит Романчук: «Деньги есть, но почему-то их не тратят».
ЦБ должен повысить ключевую ставку на 50 б. п. до 6,5%, чтобы нанести упреждающий удар по кризисным явлениям, говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Худшее для рынков еще впереди: есть риски финансовой нестабильности, может усилиться отток капитала, а падение курса рубля увеличит инфляцию, перечисляет Порывай. Кратковременное повышение ставки не станет проблемой для экономики, если будет расширено рефинансирование, уверен Лосев. Для рынков страшнее всего бездействие регуляторов, поскольку это всех сильно дезориентирует, считает эксперт: то, что ЦБ не принимает серьезных мер, рождает в головах у участников рынка любые, даже самые ужасные сценарии.
Повышение ключевой ставки если будет, то будет резким и будет означать признание кризиса, считает Романчук. По его мнению, в текущих условиях ставка должна остаться неизменной. Сохранение ключевой ставки на заседании 20 марта прогнозируют и аналитики Газпромбанка, но они возможность повышения ставки рассматривают при таких условиях: цена на нефть упадет до $25, а курс – до 80–85 руб./$. При таком развитии событий можно ожидать скачка цен на импортные товары, который вкупе с ажиотажным спросом на гречку значительно повысит инфляцию. В этом случае, считают аналитики Газпромбанка, ЦБ поднимет ставку на 1 п. п.
У рынка нет уверенности, что всё продолжит нормально функционировать, говорит Лосев, как и нет уверенности, что резервы будут задействованы, – рубль валится бесконтрольно. Инвесторы также не верят, что ЦБ начнет выкупать госбумаги, как это делают ФРС и ЕЦБ. В сложившихся условиях рублевое ослабление может продолжиться, считает Покатович. При движении нефтяных цен к отметкам $25, курс рубля, по его оценкам, может ослабнуть к уровням 80–82 руб./$.