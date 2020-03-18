Биржевой курс доллара превысил 80 рублей

Участники рынка видят в таком падении рубля результат молчания ЦБ. Курс рубля сегодня продемонстрировал чрезмерную волатильность с учетом того, что на внешних рынках ситуация кардинально не менялась, говорит начальник дилингового центра Металлинвестбанка Сергей Романчук: рынок ожидал действий со стороны ЦБ, но коммуникации с рынком нет. Мы видим состояние паники и бегство иностранцев из рублевых активов, а также общий отток капитала и ажиотажный спрос на доллары, отмечает гендиректор «УК Спутник – управление капиталом» Александр Лосев: но пока Банк России не принимал никаких экстренных мер для стабилизации ситуации. Регулятор последние пять лет шел к дедолларизации и он должен обеспечивать ценовую стабильность в рублях, продолжает Романчук, но сейчас причины его молчания объективно трудно понять, все идет к долларизации – участники видят, что волатильность не купируется.