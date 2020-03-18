Стоимость нефти Brent упала ниже $27 за баррель впервые с ноября 2003 года
Стоимость нефти марки Brent с поставкой в мае в ходе торгов на Лондонской бирже упала ниже $27 за баррель впервые с ноября 2003 г. На 16.28 мск майские фьючерсы Brent подешевели на 6,92% до $26,87 за баррель. К этому времени стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI в ходе торгов на Нью-Йоркской бирже упала на 11,69% до $23,80 за баррель.
В первой половине дня 18 марта стоимость барреля Brent преодолела психологическую отметку в $28 за баррель. На 12.51 мск ее майские фьючерсы подешевели до $27,65 (-4%), WTI – до $25,39 (-6,9%) за баррель. Психологическую отметку в $30 за баррель Brent преодолела 16 марта.
Падающая цена на нефть также отразилась на курсе рубля к мировым валютам. 18 марта курс рубля к доллару в моменте поднимался до 79,95 руб., к евро ‒ до 87,66 руб. В начале недели аналитики Bloomberg сообщили, что из-за привязанности к стоимости нефти рубль может ослабеть к доллару на 30%.
Нефть начала дешеветь в январе после того, как за вспышкой коронавируса последовало снижение спроса на топливо. Снижение цен усилилось после срыва соглашения ОПЕК+. 6 марта стороны не смогли договориться о продлении соглашения или заключить новую сделку. Россия была готова продлить соглашение на прежних условиях, отказавшись сокращать добычу, как того требовала Саудовская Аравия. После этого Саудовская Аравия объявила об увеличении добычи в 2020 г. более чем на 25% и существенных скидках для покупателей.
Reuters со ссылкой на аналитиков сообщило 13 марта, что цены на нефть останутся в диапазоне от $30 до $40 за баррель в ближайшие месяцы. По прогнозу аналитиков, во II квартале 2020 г. средняя стоимость барреля Brent будет около $34,87, в III квартале – $39,05, а в IV квартале – $44,08.
В свою очередь Goldman Sachs 18 марта понизил свой прогноз цены на нефть Brent во II квартале на 30% до $20 за баррель. Банк прогнозирует сокращение мирового спроса на 1,1 млн баррелей в сутки в 2020 г. из-за влияния пандемии коронавируса на рост мировой экономики. В случае реализации такого прогноза фьючерсы на Brent окажутся на минимуме с февраля 2002 г., отмечает Reuters.
Ранее президент Сбербанка Герман Греф заявил, что подготовленный банком самый стрессовый сценарий развития событий предполагает падение цены на нефть до $20, а курс доллара ‒ до 100 руб./$. Согласно этому сценарию также возможны различные макроэкономические сдвиги – временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий. «Но это такой вообще экстремальный совершенно сценарий. Более худшего сценария мы пока не придумали», – отмечал Греф.