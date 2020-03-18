Стоимость нефти Brent упала ниже $27 за баррель впервые с ноября 2003 года

Нефть начала дешеветь в январе после того, как за вспышкой коронавируса последовало снижение спроса на топливо. Снижение цен усилилось после срыва соглашения ОПЕК+. 6 марта стороны не смогли договориться о продлении соглашения или заключить новую сделку. Россия была готова продлить соглашение на прежних условиях, отказавшись сокращать добычу, как того требовала Саудовская Аравия. После этого Саудовская Аравия объявила об увеличении добычи в 2020 г. более чем на 25% и существенных скидках для покупателей.