Аналитики НКР смоделировали три сценария развития кризиса для банков

Запас прочности банков сейчас выше, чем в кризисы 2008 и 2014 гг., согласны аналитики «Эксперт РА», но из-за развала сделки ОПЕК+ и коронавируса у банков затормозится один из самых доходных бизнесов – розничное кредитование, а это ударит по прибыльности сектора. Базовый сценарий «Эксперт РА» предполагает возобновление договоренностей между странами ОПЕК, инфляцию выше 4% и повышение ключевой ставки на 1–1,5 п. п. до конца года (сейчас 6% годовых) и нулевой рост российской экономики, а кризисный – падение цен на нефть ниже $35 за баррель, рост инфляции выше 7%, ключевой ставки выше 9%, а также падение российского ВВП больше чем на 1,5%. В базовом сценарии, по оценкам агентства, банки в 2020 г. столкнутся с падением доналоговой прибыли на 20–25%, до 1,2–1,3 трлн руб. Снизится и доходность на капитал – с 14,6 до 11%.