Сбербанк вводит комиссию за переводы от 50 000 рублей в месяц

Сейчас переводы между клиентами Сбербанка в пределах одного региона бесплатны (есть редкие исключения, предупреждает банк на своем сайте). Но если получатель и отправитель находятся в разных регионах, банк берет 1% от суммы, но не более 1000 руб. Речь идет о переводах внутри Сбербанка – с карты на карту или со счета на счет из личного кабинета, мобильного приложения или банкомата. Таких переводов, с которых банк берет комиссию, примерно 5%, рассказывал предправления Сбербанка Герман Греф (цитата по «Интерфаксу»).