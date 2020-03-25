Сбербанк вводит комиссию за переводы от 50 000 рублей в месяц
Сбербанк с апреля отменит «банковский роуминг» – комиссию за денежные переводы между клиентами банка в другие регионы в размере 1% от суммы, за которую банк часто критиковали пользователи и власти. Об изменении тарифов рассказала зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова. Взамен Сбербанк введет аналогичную комиссию за все переводы свыше 50 000 руб. в месяц – уже вне зависимости от региона, следует из данных банка.
Сейчас переводы между клиентами Сбербанка в пределах одного региона бесплатны (есть редкие исключения, предупреждает банк на своем сайте). Но если получатель и отправитель находятся в разных регионах, банк берет 1% от суммы, но не более 1000 руб. Речь идет о переводах внутри Сбербанка – с карты на карту или со счета на счет из личного кабинета, мобильного приложения или банкомата. Таких переводов, с которых банк берет комиссию, примерно 5%, рассказывал предправления Сбербанка Герман Греф (цитата по «Интерфаксу»).
В октябре 2019 г. премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства заявил, что банковские комиссии при переводе средств между регионами внутри одного банка недопустимы. Он назвал такую комиссию банковским роумингом и «межрегиональной дискриминацией». Уже в декабре Госдума приняла закон о запрете банковского роуминга: согласно ему размер комиссий за переводы между физлицами внутри одного банка не может быть обусловлен тем, что счета открыты в разных подразделениях этого банка. Закон вступает в силу в июне.
Новая комиссия должна компенсировать отмену платы за банковский роуминг. Она коснется 12% клиентов. «Более 88% наших клиентов ежемесячно переводят средства на сумму менее 50 000 руб.», – говорит Кирсанова. А для переводов сверх лимита (суммируются переводы по всем дебетовым картам клиента) комиссия составит 1% от суммы, но не более 1000 руб., следует из данных банка.
«Продукт не может быть абсолютно бесплатным, – объясняет Кирсанова наличие комиссий. – Нам нужны базовые инвестиции в дальнейшее его развитие, в том числе для повышения надежности и стабильности. Поэтому комиссии будут направлены на поддержание инфраструктуры, техническую поддержку, выстраивание инфраструктуры и операционных процессов».
Можно будет купить подписку на переводы – такого продукта на российском банковском рынке прежде не было, подчеркивает Кирсанова. Например, за 99 руб. можно будет увеличить лимит переводов еще на 50 000 руб. в месяц. Безлимит на переводы в месяц можно будет подключить за 199 руб., а годовая подписка будет стоить 1599 руб. Для клиентов с пакетом привилегий «Сбербанк Первый» или Private переводы будут бесплатными вне зависимости от лимита, сказала Кирсанова.
Банк отказался раскрывать, как изменятся его доходы в связи с переходом на новые тарифы.