Эксперты оценили потери банков от реструктуризаций кредитов

Готовы реструктурировать

О готовности реструктурировать кредиты бизнесу и гражданам заявили практически все крупные банки: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, «Открытие» и др. Кредитными каникулами в основном смогут воспользоваться те граждане, кто проходил лечение от коронавируса, был на вынужденном карантине, потерял более 30% доходов или работу из-за пандемии и проч. Что касается поддержки уязвимых отраслей, то, например, Сбербанк вместе с правительством собирается запустить совместную программу. Ее принцип в отсрочке уплаты кредита на полгода с делением процентных платежей на три равные части: две части платит не клиент, а государство и сами банки, одна треть процентной ставки уплачивается малым бизнесом. При этом предпринимателю предоставляется выбор: он может платить эту треть, а может также перенести уплату 1/3 процентов на более поздний срок – после 1 октября. Чтобы воспользоваться субсидированием, предпринимателю нужно обратиться в кредитующий банк. С 30 марта ВТБ запускает программу реструктуризации ранее выданных кредитов МСП на срок до десяти лет: кредиты можно направить на погашение суммы текущего долга как по основному долгу, так и по процентам, комиссиям. Заемщик может получить отсрочку платежей на шесть месяцев, ставка по кредиту будет определяться в зависимости от текущей ставки по договору.