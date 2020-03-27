Банки попросили ЦБ и правительство уточнить антикризисные меры
Банки просят власти уточнить предложенные президентом Владимиром Путиным в телеобращении 25 марта меры поддержки населения и бизнеса. Как они будут работать, банкирам пока не очень понятно, следует из письма Ассоциации банков России (АБР), направленного 27 марта председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной, первому зампреду правительства Андрею Белоусову и председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову. Копия письма есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил представитель ассоциации, краткое его содержание изложено в сообщении на ее сайте.
Путин, в частности, предложил предоставлять кредитные «каникулы» малому и среднему бизнесу, а также людям, попавшим в сложную финансовую ситуацию, ввести мораторий на 6 месяцев на подачу кредиторами заявлений о банкротстве компаний, изменить налогообложение доходов от вкладов и инвестиций людей в долговые бумаги. Банкиры в письме предлагают способы настройки этих механизмов.