Набиуллина пригрозила банкам отменой льгот за ограничение кредитования
ЦБ следит за тем, как банки взаимодействуют с клиентами в сложный период, следует из слов председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, переданных пресс-службой регулятора.
«Мы работаем с банками, чтобы они шли навстречу своим клиентам в реструктуризации и не сокращали кредитование. Банк России принял регуляторные послабления, приоритет которых – поддержать людей и компании, дать им возможность легче пережить период ограничительных мер. Если мы будем видеть, что банки не разделяют эту позицию, мы будем реагировать, в том числе, через регулирование», – предупредила Набиуллина. Она подчеркнула, что ЦБ вводил регуляторные послабления не для того, чтобы защитить банковскую прибыль, а чтобы поддержать кредитование, смягчить последствия для людей и бизнеса от эпидемии. «Если банки пользуются нашей поддержкой не по назначению, мы готовы будем пересмотреть свои подходы» – заключила она.
Накануне, вечером 6 апреля, Альфа-банк сообщил, временно ограничил выдачу кредитов работникам отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. «Мы стремимся защитить клиентов от чрезмерных кредитных рисков: если клиент из-за экономических трудностей не сможет выплачивать кредит, пострадают обе стороны сделки, – объяснял «Ведомостям» представитель банка. – Мы надеемся, что ситуация улучшится в обозримом времени». Информацию об этом подтверждал и сотрудник чата поддержки, указав, что к пострадавшим отраслям относятся туризм, транспорт (перевозка и логистика), спорт, развлечения, организация мероприятий, образование, ресторанный и гостиничный бизнес. Ограничения касаются всех кредитных продуктов, в частности ипотеки, отмечал он.
Многие из опрошенных «Ведомостями» банков из топ-30 собирались последовать примеру Альфа-банка и заявляли, что пересмотрят свою риск-политику.
После заявления Набиуллиной, днем 7 апреля Альфа-банк заявил об «опровержении недостоверной информации», в котором назвал информацию о значительном ограничении выдачи ипотечных кредитов Альфа-банком для клиентов, работающих в наиболее пострадавших от кризиса отраслях не соответствующей действительности. Позиция Альфа-банка стала такой:при выдаче кредита он оценивает множество факторов, а упрощенный подход, «основанный на примитивной отсечке по принципу отраслевой или какой-либо иной принадлежности, невозможен». Уровень одобрения ипотеки снизился всего на 7%, подчеркнул банк.
Правда, сотрудник чата поддержки по-прежнему уверял, что информация об ограничениях на выдачу кредитов от 6 апреля актуальна. Представитель Альфа-банка отказался комментировать эти метаморфозы. ЦБ пока не ответил, с чем связано заявление председателя.
Как ЦБ поддерживает банки
Несколькими днями ранее ЦБ объявил, что отменяет надбавки к коэффициентам риска по ипотеке, выданной до 1 апреля. Коэффициенты риска используются для расчета нормативов достаточности капитала. Набиуллина рассказывала, что отмена надбавок позволит банкам высвободить 110 млрд руб. накопленных буферов капитала, что «даст больше возможностей для продолжения кредитования». Две недели назад, объявляя первый пакет мер, ЦБ сделал более гибким расчет надбавок к коэффициентам риска для ипотеки с первым взносом 15-20% – с 1 апреля они зависят от показателя долговой нагрузки заемщика.
Кроме того, ЦБ позволил реструктурировать кредиты заемщикам из наиболее пострадавших отраслей и гражданам, у которых снизились доходы, без необходимости создавать резервы сразу. «Эти меры помогут самим заемщикам, что в конечном счете должно поддержать качество активов банковского сектора», – говорится в еженедельном аналитическом обзоре ЦБ «Финансовый пульс». «Ведомости» отправили запрос в ЦБ, с чем связано его заявление о возможной отмене регуляторных льгот.