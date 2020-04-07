Набиуллина пригрозила банкам отменой льгот за ограничение кредитования

«Мы работаем с банками, чтобы они шли навстречу своим клиентам в реструктуризации и не сокращали кредитование. Банк России принял регуляторные послабления, приоритет которых – поддержать людей и компании, дать им возможность легче пережить период ограничительных мер. Если мы будем видеть, что банки не разделяют эту позицию, мы будем реагировать, в том числе, через регулирование», – предупредила Набиуллина. Она подчеркнула, что ЦБ вводил регуляторные послабления не для того, чтобы защитить банковскую прибыль, а чтобы поддержать кредитование, смягчить последствия для людей и бизнеса от эпидемии. «Если банки пользуются нашей поддержкой не по назначению, мы готовы будем пересмотреть свои подходы» – заключила она.