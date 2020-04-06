Банки начали ограничивать кредитование сотрудников проблемных отраслей

Альфа-банк временно ограничил выдачу кредитов работникам отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, сообщил представитель банка. «Мы стремимся защитить клиентов от чрезмерных кредитных рисков: если клиент из-за экономических трудностей не сможет выплачивать кредит, пострадают обе стороны сделки, – объяснил он. – Мы надеемся, что ситуация улучшится в обозримом времени. Действующим клиентам, испытывающим проблемы с платежами по кредитам по причинам, связанным с пандемией, мы уже в середине апреля предложим программу «Кредитный карантин», в рамках которой заемщики смогут получить отсрочку по кредитным платежам от одного до трех месяцев». Консультант Альфа-банка в личном кабинете сообщил корреспонденту «Ведомостей», что к пострадавшим отраслям относятся туризм, транспорт (перевозка и логистика), спорт, развлечения, организация мероприятий, образование, ресторанный и гостиничный бизнес. Ограничения касаются всех кредитных продуктов, в частности ипотеки, отметил он. Уточнить, как долго продлится приостановка и с чем она связана, он не смог.