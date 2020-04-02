Россияне в разы чаще просят отсрочки кредитных платежей
Госдума 1 апреля приняла в третьем, финальном чтении поправки в закон «О Центральном банке», предусматривающие кредитные каникулы для граждан, оказавшихся в стесненных обстоятельствах из-за пандемии.
Пока закон не вступил в силу, но многие россияне уже не справляются с обслуживанием долгов и обращаются в банки за помощью, выяснили «Ведомости», запросив 30 крупнейших кредиторов. У подавляющего числа банков, ответивших на запрос, количество заявок на реструктуризацию потребительских кредитов и ипотеки в последние дни марта выросло по сравнению с февралем, у многих– в разы.
Счет пошел на сотни
Больше всего обращений приходит от заемщиков, оформивших потребительские кредиты, рассказали банкиры. Росбанк с 27 марта наблюдает существенное увеличение обращений за реструктуризацией таких займов. «Только за 30–31 марта банк получил примерно 600–700 обращений по потребительским кредитам», – говорит директор департамента аналитического менеджмента и развития отношений с клиентами Росбанка Екатерина Алиева. По ее словам, по сравнению со средними значениями февраля число заявок на реструктуризацию по беззалоговым кредитам выросло почти в 100 раз.