Россияне в разы чаще просят отсрочки кредитных платежей

Пока закон не вступил в силу, но многие россияне уже не справляются с обслуживанием долгов и обращаются в банки за помощью, выяснили «Ведомости», запросив 30 крупнейших кредиторов. У подавляющего числа банков, ответивших на запрос, количество заявок на реструктуризацию потребительских кредитов и ипотеки в последние дни марта выросло по сравнению с февралем, у многих– в разы.