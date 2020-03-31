Получить отсрочку по кредиту можно будет по телефону
Заемщики, чей доход снизился более чем на 30%, смогут попроситься на кредитные каникулы до октября 2020 г., позвонив или написав в свой банк, этого будет достаточно, чтобы получить отсрочку по платежу. А документы, подтверждающие снижение дохода, можно будет предоставить банку позже. Такой алгоритм описан в подготовленных Центробанком поправках в закон «О потребительском кредите (займе)», которые внесены в Госдуму ко второму чтению.
Получить в банке отсрочку платежей по кредиту заемщик (в том числе индивидуальный предприниматель) сможет, если его доходы за предшествующий до обращения в банк месяц упали более чем на 30% по сравнению с его среднемесячным доходом за 2019 г. и если по этому кредиту не действует льготный период, говорится в документе. Длительность отсрочки – не более полугода. Максимальный размер кредита, по которому можно будет просить отсрочку, должно установить правительство, указано в законопроекте. Для ипотечных каникул с прошлого года действует порог в 15 млн руб.
Подать заявку на льготный период можно будет по телефону, банк обязан принять решение по ней за пять рабочих дней. На то, чтобы предоставить в банк документы, подтверждающие снижение доходов, у клиента будет 90 дней, по уважительной причине этот срок может быть продлен еще на 30 дней, говорится в поправках к закону. Из документов банку можно будет показать справку о доходах, справку из центра занятости, больничный или другой документ о снижении дохода. Кредитные каникулы не испортят историю заемщика: информация об отсутствии платежей в льготный период учитываться в ней не будет.
Дать возможность уйти на каникулы – отсрочить платежи по потребительским и ипотечным кредитам – из-за снижения дохода в ситуации распространения коронавируса банки призвал президент России Владимир Путин. Еще до выступления президента ряд крупнейших игроков – Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, «Открытие», Промсвязьбанк и Райффайзенбанк – заявили, что готовы предоставить каникулы своим заемщикам. Но отсрочку банки хотят предоставлять после рассмотрения документов. Чтобы уйти на каникулы в Сбербанке, нужно вместе с заявлением подать «подтверждающий документ», говорится в сообщении банка. Отсрочку при этом некоторые банки готовы дать только на два или три месяца.
Банки из-за этих мер могут не досчитаться около 100 млрд руб. процентного дохода, подсчитало агентство НКР.
«Ведомости» направили запросы в 10 крупнейших банков.