Получить отсрочку по кредиту можно будет по телефону

Подать заявку на льготный период можно будет по телефону, банк обязан принять решение по ней за пять рабочих дней. На то, чтобы предоставить в банк документы, подтверждающие снижение доходов, у клиента будет 90 дней, по уважительной причине этот срок может быть продлен еще на 30 дней, говорится в поправках к закону. Из документов банку можно будет показать справку о доходах, справку из центра занятости, больничный или другой документ о снижении дохода. Кредитные каникулы не испортят историю заемщика: информация об отсутствии платежей в льготный период учитываться в ней не будет.