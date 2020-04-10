Банки не спешат отпускать россиян на кредитные каникулы

Со вступлением в силу закона о кредитных каникулах граждане активизировались, и за неделю с 1 по 7 апреля банки получили в 2,5 раза больше заявок – 76 000. На 7 апреля банки рассмотрели 71% всех заявлений, но удовлетворили только 15% из них, в основном по потребкредитам, еще 31 000 пока рассматривается, рассказала председатель ЦБ. Текущая статистика отражает данные по реструктуризации до вступления в силу закона о льготном периоде по кредитам, уточнила она, что объясняет такое существенное число отказов, так как они были сделаны по программам, разработанным самими банками.