Банки не спешат отпускать россиян на кредитные каникулы

Банки не спешат отпускать россиян на кредитные каникулыЦБ обещает следить за теми, кто удовлетворяет мало заявок
Россияне подали с 20 марта более 107 000 заявлений на изменение условий кредитных договоров из-за снижения доходов: 79% из них – по потребительским кредитам, остальные – по ипотеке. Об этом сообщила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Граждане и предприниматели, чей доход существенно снизился из-за коронавируса, с 4 апреля могут попроситься у банков на кредитные каникулы. Но еще до вступления в силу закона банки стали запускать свои аналогичные программы.
Со вступлением в силу закона о кредитных каникулах граждане активизировались, и за неделю с 1 по 7 апреля банки получили в 2,5 раза больше заявок – 76 000. На 7 апреля банки рассмотрели 71% всех заявлений, но удовлетворили только 15% из них, в основном по потребкредитам, еще 31 000 пока рассматривается, рассказала председатель ЦБ. Текущая статистика отражает данные по реструктуризации до вступления в силу закона о льготном периоде по кредитам, уточнила она, что объясняет такое существенное число отказов, так как они были сделаны по программам, разработанным самими банками.
ЦБ будет внимательно анализировать соотношение поступивших и одобренных заявок и, если будет видно, что банк менее лоялен к своим клиентам, чем другие банки, регулятор отдельно изучит причины этого и будет работать с банками, предупредила Набиуллина: «Нельзя дать людям сейчас потерять почву под ногами из-за кредитов, которые временно затруднительно обслуживать из-за не зависящих от них негативных обстоятельств».
По действующей для малого и среднего бизнеса программе льготного кредитования под 4%, которая включает кредиты под 0% на зарплаты сотрудникам, бизнес подал около 22 000 заявок. По зарплатной части банки получили более 900 заявок почти на 6 млрд руб., но одобрено пока 234 – на 76 млн руб. «Система раскачивается очень медленно, это не может нас удовлетворять и не соответствует остроте проблемы, поэтому мы будем работать с банками, чтобы такой механизм заработал», – сказала Набиуллина.
С реструктуризацией кредитов ситуация лучше: со 2 по 7 апреля бизнес подал более 21 000 таких заявок, 97% из которых банки одобрили, еще 16 000 заявок рассматривается.
Вклады снова растут
В последнюю неделю марта вклады населения выросли на 0,5%, значительно компенсировав снижение в предыдущие дни, сказала председатель ЦБ. С 15 по 25 марта россияне забрали из банков 2% вкладов (без учета валютной переоценки), отмечал ЦБ в еженедельном аналитическом обзоре «Финансовый пульс».
Рост вкладов, по мнению Набиуллиной, мог быть связан с завершением периода повышенного спроса на товары, а также с увеличением депозитных ставок банками: средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках, которую рассчитывает ЦБ, за последнюю декаду марта выросла на 23 базисных пункта до 5,38% годовых. Кроме того приток может быть связан со снижением активности населения на фоне начавшегося в Москве и других крупных городах карантина, и выплатами зарплаты в конце месяца, указывает ЦБ в своем обзоре. По предварительным оценкам ЦБ, по итогам месяца вклады физических лиц сократились незначительно, в основном за счет валютных счетов, тогда как рублевые были стабильны.
Средства российских компаний в банках также выросли существенно, добавила Набиуллина.