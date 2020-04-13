Сбербанк открыл в ЦБ кредитную линию на 500 млрд рублей

Moody's не исключает, что другие системно значимые банки также будут пользоваться или уже пользуются БКЛ, говорит Ульянова, ведь сейчас банки будут проводить много реструктуризаций кредитов и приток денежных средств от заемщиков будет меньше по сравнению с ранее планировавшимся. Именно поэтому, как полагает Ульянова, ЦБ в конце марта увеличил максимальный совокупный лимит по БКЛ до 5 трлн руб. Вполне вероятно, согласен Беликов, что в ближайшей перспективе за БКЛ обратится большинство, если не все системно значимые банки, с учетом снижения стоимости БКЛ они могут себе это позволить и это не приведет к выраженным негативным последствиям вроде отрицательной маржи.