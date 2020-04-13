Сбербанк открыл в ЦБ кредитную линию на 500 млрд рублей

Сбербанк открыл в ЦБ кредитную линию на 500 млрд рублейОна нужна банку для соблюдения норматива краткосрочной ликвидности
На прошлой неделе один системно значимый банк открыл в ЦБ безотзывную кредитную линию (БКЛ) с максимальным лимитом 500 млрд руб., сообщил в пятницу регулятор. Это был Сбербанк, выяснили «Ведомости».
Сбербанк открыл БКЛ взамен погашенной ранее, рассказал представитель госбанка, этот инструмент является резервным источником для соблюдения норматива краткосрочной ликвидности Н26. Предоставление БКЛ является стандартной практикой, предусмотренной Базельским комитетом для рынков с дефицитом высоколиквидных активов, к которым, в частности, относится и российский, добавил представитель Сбербанка. Он не раскрыл лимит предыдущей БКЛ, а также привлекал ли фактически средства из текущего лимита. «Ведомости» направили запрос в ЦБ.
В 2016 г. ЦБ ввел норматив краткосрочной ликвидности Н26, который обязаны соблюдать системно значимые кредитные организации (СЗКО), всего их 11. Тогда же регулятор, учитывая недостаток высоколиквидных активов у российских банков, в целях расчета Н26 дал им право открывать безотзывную кредитную линию. Договор на открытие БКЛ заключается на год. Плата за открытие лимита сейчас составляет 0,15% от его величины, при расчете Н26 учитывается сумма лимита, а не фактически выбранные средства. Кредиты в рамках БКЛ предоставляются на срок до 90 дней по процентной ставке, равной ключевой ставке Банка России, увеличенной на 1,75 п. п. (сейчас это 7,75% годовых). БКЛ могут открывать системно значимые банки либо их «дочки» с капиталом выше 25 млрд руб.
Минимально допустимое значение норматива Н26 с января 2019 г. составляет 100%. Для его расчета банку требуются высоколиквидные активы – наличные, депозиты в Банке России, ценные бумаги, выпущенные правительствами и центральными банками стран, имеющих высокие страновые оценки, и проч. Банки раскрывают норматив Н26 ежеквартально. По данным ЦБ, Н26 группы Сбербанка на 1 января был 133,69%.
Банк России из-за коронавируса предоставил банкам льготный режим соблюдения показателя краткосрочной ликвидности, чтобы у них было больше возможностей кредитовать экономику: с 1 апреля этого года по 31 марта 2021 г. увеличен совокупный максимальный лимит по БКЛ с 1,5 трлн до 5 трлн руб. и снижена плата за право пользования с 0,5 до 0,15% от величины лимита. Кроме того, регулятор решил до 30 сентября не считать нарушением норматива Н26 его снижение из-за недостатка высоколиквидных активов и других альтернативных инструментов.
Надо отличать факт открытия БКЛ, т. е. заключения договора с ЦБ, ведущего к уплате комиссии за право пользования БКЛ в размере 0,15%, от собственно выборки ликвидности в рамках БКЛ, отмечает аналитик Moody's Ольга Ульянова: факт открытия БКЛ сам по себе о дефиците ликвидных средств не говорит. То, сколько средств Сбербанк выберет в рамках лимита, поддержит все нормативы, в том числе традиционные нормативы мгновенной и текущей ликвидности (Н2 и Н3 соответственно), но пока маловероятно, что эти нормативы придется поддерживать, считает управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов.
В секторе сейчас профицит ликвидности в размере 2,5 трлн руб., поэтому за БКЛ обращаются не как за крайней мерой поддержки платежеспособности, подчеркивает Беликов. Потребность в БКЛ пока может быть связана только с выполнением базельского норматива, полагает он: его расчет основывается на прогнозе поступления и оттока средств в зависимости от ретроспективных показателей. Волатильность клиентских средств в марте автоматически ухудшила прогнозную динамику, поэтому крупному банку потребовалась дополнительная ликвидность, чтобы компенсировать неблагоприятный прогноз с учетом динамики за март, отмечает Беликов.
По данным ЦБ, с 15 по 25 марта отток средств физических лиц из банков составлял до 2%, после чего ситуация стабилизировалась. По итогам марта Сбербанк зафиксировал прирост средств вкладчиков на 0,5% без учета валютной переоценки до 13,9 трлн руб., говорится в его отчетности. Банк объяснял этот прирост в том числе тем, что из-за объявления нерабочей недели с 29 марта по 5 апреля большинство компаний начислили зарплаты раньше обычного.
Остальные на очереди?
Moody's не исключает, что другие системно значимые банки также будут пользоваться или уже пользуются БКЛ, говорит Ульянова, ведь сейчас банки будут проводить много реструктуризаций кредитов и приток денежных средств от заемщиков будет меньше по сравнению с ранее планировавшимся. Именно поэтому, как полагает Ульянова, ЦБ в конце марта увеличил максимальный совокупный лимит по БКЛ до 5 трлн руб. Вполне вероятно, согласен Беликов, что в ближайшей перспективе за БКЛ обратится большинство, если не все системно значимые банки, с учетом снижения стоимости БКЛ они могут себе это позволить и это не приведет к выраженным негативным последствиям вроде отрицательной маржи.
Учитывая ситуацию, БКЛ будут пользоваться все большим интересом со стороны крупных банков, говорит старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов, так как на фоне потери работы или иных источников доходов часть граждан, включая предпринимателей, будут снимать деньги с депозитов и текущих счетов. Кроме того, в связи с приостановкой деятельности значительного числа предприятий может временно нарушаться ритмичность расчетов с контрагентами, говорит эксперт.
У Россельхозбанка имеется достаточный запас ликвидности, позволяющий ему не только не обращаться к ЦБ за поддержкой, но и наращивать кредитный портфель аграрно-промышленного комплекса и других приоритетных отраслей экономики, говорит представитель банка.
Росбанк не планирует пользоваться БКЛ в текущих условиях, рассказал финансовый директор банка Александр Овчинников: на 2020 г. банк решил не продлевать БКЛ. Последний кредит Росбанк открывал в феврале прошлого года с лимитом 20 млрд руб. Показатель Н26 банка начиная с марта находится в диапазоне 130–230%, рассказал Овчинников. Райффайзенбанк также сейчас не видит необходимости в использовании инструмента БКЛ, говорит представитель банка: «Мы не испытываем проблем с ликвидностью, нормативы банка на комфортном уровне». В случае необходимости у банка есть иные инструменты привлечения ликвидности от ЦБ, отметил представитель Райффайзенбанка.
«Ведомости» направили запросы в остальные СЗКО.