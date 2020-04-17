ЦБ объявил новые меры поддержки банков

ЦБ объявил новые меры поддержки банковДоходы банков снизятся, но они справятся без господдержки, рассчитывает он
ЦБ объявил 17 апреля новые меры поддержки банковской отрасли. Среди них расширение послаблений по резервам, снижение платежей в фонд страхования вкладов и запуск программы годового репо.
Реструктуризаций будет больше
Ключевая мера – распространение регуляторных послаблений по резервам для реструктурируемых кредитов на все сектора экономики, а не только пострадавшие, заявила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Банки смогут не ухудшать финансовое положение заемщика и не формировать дополнительные резервы, если до начала ограничений из-за коронавируса у заемщика было высокое кредитное качество. До сих пор банки могли не ухудшать финансовое положение заемщика и не формировать резервы для реструктурированных кредитов компаниям 16 отраслей, которые ЦБ признал пострадавшими. В условиях масштабного сокращения спроса из-за пандемии в реструктуризации нуждаются не только предприятия наиболее пострадавших отраслей, но и более широкий перечень компаний, говорится в сообщении ЦБ.
Если под высоким кредитным качеством понимать хорошее финансовое состояние в соответствии с положением ЦБ, то большая часть кредитов заемщикам с высоким кредитным качеством классифицируется в I категорию – на такие ссуды на 1 февраля приходилось около 41% всего кредитного портфеля, или 23 трлн руб., говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. Часть заемщиков с высоким кредитным качеством может быть отнесена ко II категории – таких было около 43% (24 трлн руб.). Но, поскольку чаще во II категорию попадают со средним финансовым положением, то долю портфеля, который попадает под новые послабления, можно оценить в примерно половину кредитного портфеля – это 28 трлн руб, подсчитал Волков.
ЦБ ожидает более широкого ухудшения активов, а не только в наиболее пострадавших отраслях, говорит аналитик Fitch Антон Лопатин. Рейтинговое агентство прогнозирует падение российского ВВП в этом году на 1,4% , покупательская способность населения и социальное дистанцирование будут влиять на доходы большинства бизнесов, поэтому ЦБ и расширяет послабления на все секторы, объясняет эксперт.
Денег с вертолета пока не будет
«Прямые выплаты как элемент социальной поддержки, безусловно, в таких условиях должны быть, но вертолетные деньги через денежно-кредитную политику — это совершенно другое, и в этом нет никакой необходимости в этих условиях», — заявила 17 апреля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Ранее несколько известных экономистов, среди которых Сергей Гуриев, Олег Вьюгин и Константин Сонин, написали доклад «Либеральная миссия», в котором предложили раздать населению и бизнесу до 10 трлн руб.
Чтобы у банков было больше возможностей реструктурировать кредиты, ЦБ готовит программу годового репо. В условиях, когда пассивы банков по срокам не меняются и даже укорачиваются, а активы удлинняются, такая мера, по мнению Набиуллиной, позволит банкам сбалансировать их по срочности, меньше зависеть от краткосрочных изменений конъюнктуры рынка и в конечном итоге даст им больше возможностей для реструктуризации кредитов для среднесрочного и долгосрочного кредитования экономики. На прошлой неделе ситуация с краткосрочной ликвидностью оставалась комфортной, поэтому ЦБ не проводил аукционов репо, но в связи с кредитными каникулами, а также с уменьшением средств, которые Минфин размещает на депозитах в банках, может возрасти неравномерность распределения ликвидности между банками, объяснила Набиуллина необходимость годового репо. ЦБ на этой неделе снизил прогноз по размеру структурного профицита ликвидности банковского сектора: на конец 2020 г. он ожидает ее избыток на уровне 2,1‒2,7 трлн руб. вместо изначальных 3,4–3,9 трлн руб.
В большинстве случаев реструктуризации предполагают временную приостановку платежей, а это означает сокращение поступлений для банков. Банки в такой ситуации принимают часть убытков на себя. Опрошенные «Ведомостями» аналитики затруднились оценить их размер.
Чтобы компенсировать их, регулятор предложил снизить до конца 2020 г. отчисления в фонд страхования вкладов (ФСВ), в частности, базовую ставку страховых взносов – с 0,15 до 0,1%. Взносы в страховой фонд делаются ежеквартально. Вклады в банках сейчас составляют около 31 трлн руб., и 0,05%. Снижение ставки взносов в ФСВ приведет к снижению объема отчислений на треть, примерно с 50 до 33 млрд руб. в квартал, говорит Волков. За оставшиеся до конца года три квартала это может дать банкам экономию около 50 млрд руб.
Доходы банков будут меньше
Нынешняя ситуация влияет на доходы банков, признает Набиуллина, будет снижаться не только проценный доход, но и комиссионный. По оценкам ЦБ, его снижение может составить до 20%. Тем не менее, нужно учитывать, что значительную часть комиссионного дохода банки получают от расчетно-кассового обслуживания и эти доходы напрямую коррелируют с темпами роста экономики, объяснила Набиуллина: «Мы видим, будет снижение этого типа доходов, но также эти доходы и восстановятся, будут восстанавливаться по мере восстановления экономики, оживления экономической активности». «Будет снижение прибыли у банков и будет увеличение резервов по активам, потому что будет происходить ухудшение качества активов, иначе не может быть в таких условиях», – признает председатель ЦБ.
Прибыль банков до налогов по итогам года снизится минимум на 20–25% по сравнению с прошлым годом и не превысит 1,2 трлн руб., считает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмила Кожекина. К сокращению прибыли приведет как отрицательная переоценка ценных бумаг и рост отчислений в резервы, обусловленные ухудшением качества кредитов, так и замедление кредитования. Снижение темпа прироста комиссионных доходов также окажет негативное влияние на финансовый результат сектора. «Наиболее заметное снижение комиссий мы ожидаем в сегменте доходов от продажи страховых продуктов и обслуживания ссудных счетов, а также в сегменте комиссий от РКО и переводов денежных средств как на фоне снижения торгового оборота и покупательской активности, так и в связи с продлением периода бесплатных переводов по номеру телефона через СБП», – говорит аналитик.
Доля поступлений от страховых компаний достигает 25-30% в общем потоке комиссий банков, заявил сегодня вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Виктор Дубровин: «Таким образом, по итогам этого трудного 2020 г. взнос СК в комиссионный доход банков может сократиться до 12-15% при условии, что остальные источники поступления комиссий у банков сохранятся на прежнем уровне» (цитата по «Интерфаксу»).
Аналитики Райффайзенбанка ранее прогнозировали, что падение может составить 0,5–1 трлн руб. в зависимости от продолжительности действия вируса на экономику – это 25–50% чистой прибыли за 2019 г.
Банковского кризиса не будет
И все же ЦБ не ожидает масштабного стресса в банковской системе и сжатия маржи, как это было, например, в 2014 г., рассказала Набиуллина. По ее мнению, сектор сохранит прибыльность.
«Вспомните, мы тогда [в 2014–2015 гг. ] повышали и процентные ставки, и влияние на прибыль, конечно, будет, но в целом мы считаем, что у банковской системы останется прибыль», — сказала председатель ЦБ. Она напомнила, что в прошлом году банки заработали рекордные 1,7 трлн руб. чистой прибыли, из которых, правда, 400 млрд руб. была «бумажной». ЦБ к тому же дал рекомендации банкам не выплачивать пока дивиденды и теперь, по мнению председателя ЦБ, эта прибыль тоже может стать источником капитализации банков. Набиуллина подчеркнула, что регулятор в нынешних условиях не видит необходимости в докапитализации банков со стороны правительства.
Набиуллина отдельно подчеркнула, что не видит причин для роста отзыва лицензий у банков из-за кризиса. «Это только может быть связано с тем, что какие-то банки накопили проблемы в предыдущие периоды и нынешняя ситуация может их выявить».
Скорее всего, банки будут растягивать во времени признание потерь по кредитному риску (т.е. часть их признают только в 2021 г.), что позволит им выйти на сравнительно небольшой положительный финансовый результат в этом году за счет комиссионных доходов, которые пострадают не так сильно, как процентные после корректировки на потери по кредитному риску (созданные резервы), рассуждает Волков. Но у отдельных банков все же может возникнуть потребность в дополнительной докапитализации уже в 2020 г., считает он.
Намного легче не будет
Еще ряд объявленных ЦБ поблажек связаны с работой в условиях массовой самоизоляции из-за коронавируса. Меняются условия работы компаний и практика оказания финансовыми организациями услуг своим клиентам, что требует адаптации требований к идентификации, проверке клиентов, а также расширения возможностей дистанционного взаимодействия – эти нормы регулируются «антиотмывочным» законом 115-ФЗ.
ЦБ предоставляет банкам возможность скорректировать за I–III кварталы показатель налоговой нагрузки c 0,9 до 0,5% в отношении клиентов, работающих в пострадавших отраслях, перечень которых утвержден правительством. Такое послабление ЦБ делает в связи с продлением на период от 3 до 6 месяцев сроков уплаты организациями и индивидуальными предпринимателями некоторых видов налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов, которые оказывающих влияние на расчетную величину налоговой нагрузки, используемой банками при управлении риском легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
ЦБ не будет наказывать банки и огрехи, связанные с валютным контролем, в частности, за нарушение сроков передачи информации органам валютного контроля с 30 марта по 1 июля.
Меры совершенно не те, не туда направлены и не в те сроки, считает член генерального совета, председатель совета директоров «Градиент Альфа Инвестментс Групп», Павел Гагарин: если говорить об опережении, то тогда надо было продлевать не на 3-6 месяцев сроки уплаты компаниями некоторых видов налогов, а минимум на год делать мораторий, а то и на два года, поясняет он, а показатель налоговой нагрузки снизить до нуля. И то, что ЦБ не будет применять какие-то штрафные санкции к банкам — «мертвому припарка», сетует он. К тому же, снова речь о наиболее пострадавших отраслях, когда уже всем понятно, что пострадают все, отмечает Гагарин, ведение бизнеса сейчас эти меры никак не облегчают.
Важно, что ЦБ распространяет валютные преференции на широкий круг резидентов — в частности на системообразующие организации, уверен директор ГК «Содружество» Александр Шендерюк-Жидков. Сейчас бизнесу нужно дать больше времени на предоставление документов органам валютного контроля, поскольку из-за самоизоляции серьезно ограничена доставка корреспонденции и многие контрагенты работают удаленно, что не позволяет вовремя оформлять документы. Более того, происходит ряд дефолтов из-за мирового кризиса и за рубежом, поэтому мера по ослаблению контроля позволит избежать дополнительной нагрузки на российские компании, которые работают с иностранными предприятиями, резюмирует Шендерюк-Жидков.
Указанные решения ЦБ в основном технические — нужные, но не определяющие, согласен директор и совладелец сети отелей Николай Филатов: снижение показателя налоговой нагрузки даст возможность банкам не ухудшать оценку финансового состояния заемщика и не начислять дополнительные резервы, а вот валютных контрактов у большинства отельеров нет, либо они не крупные. Сейчас гораздо важнее чтобы ЦБ контролировал выполнение банками решения властей по кредитованию бизнеса, резюмирует он.