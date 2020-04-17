ЦБ объявил новые меры поддержки банков

Чтобы у банков было больше возможностей реструктурировать кредиты, ЦБ готовит программу годового репо. В условиях, когда пассивы банков по срокам не меняются и даже укорачиваются, а активы удлинняются, такая мера, по мнению Набиуллиной, позволит банкам сбалансировать их по срочности, меньше зависеть от краткосрочных изменений конъюнктуры рынка и в конечном итоге даст им больше возможностей для реструктуризации кредитов для среднесрочного и долгосрочного кредитования экономики. На прошлой неделе ситуация с краткосрочной ликвидностью оставалась комфортной, поэтому ЦБ не проводил аукционов репо, но в связи с кредитными каникулами, а также с уменьшением средств, которые Минфин размещает на депозитах в банках, может возрасти неравномерность распределения ликвидности между банками, объяснила Набиуллина необходимость годового репо. ЦБ на этой неделе снизил прогноз по размеру структурного профицита ликвидности банковского сектора: на конец 2020 г. он ожидает ее избыток на уровне 2,1‒2,7 трлн руб. вместо изначальных 3,4–3,9 трлн руб.