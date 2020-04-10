ЦБ расширил список пострадавших от коронавируса отраслей

ЦБ расширил список пострадавших от коронавируса отраслейСреди них аэропорты, жилищное строительство и лизинг
Банк России решил расширить перечень секторов экономики, которые признаны пострадавшими из-за коронавируса, рассказала 10 апреля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина: включение отраслей в список уязвимых дает банкам право не ухудшать оценку их финансового положения и не формировать дополнительные резервы.
В перечень пострадавших отраслей, куда уже входят 10 секторов вместе с малым и средним бизнесом, вошли еще шесть:
жилищное строительство. При условии, что ссуды застройщиков, которые осуществляют жилищное строительство, были не «хронически» проблемными, а стали такими именно из-за коронавируса;
деятельность автовокзалов и автостанций;
вспомогательная деятельность, связанная с воздушным транспортом. В эту категорию вошли аэропорты;
производство, ремонт и обслуживание автотранспорта;
бытовые услуги;
лизинговая отрасль. Банки могут не ухудшать оценку кредитов тем лизинговым компаниям, которые сами реструктурировали платежи своим клиентам, чье финансовое положение ухудшилось из-за коронавируса.
Мировая и российская авиаотрасль из-за коронавируса столкнулась с глубочайшим кризисом в своей истории, авиакомпании из-за остановившихся продаж билетов испытывают острую нехватку ликвидности, у них просто нет денег на возврат, рассказывали «Ведомостям» топ-менеджеры двух авиакомпаний. В марте пассажиропоток российских авиакомпаний сократился на 26,6% – до 6,57 млн человек. Но падение трафика резко ускорялось в последнюю неделю месяца, в апреле, по данным Международной ассоциации аэропортов, падение составляет 90%. В условиях падения трафика и количества вылетов самолетов все крупные аэропорты наверняка будут отказываться от круглосуточной работы и переходить на временный режим работы, это один из способов серьезно сократить издержки, рассказывал сотрудник крупного аэропорта. Так уже сделал частный аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге.
Помощь банкам
Набиуллина также объявила очередной пакет мер поддержки финансового сектора. ЦБ позволил банкам не переоценивать стоимость залога по выданным кредитам и ориентироваться в оценке на начало года. «Мы видим, как стоимость залога падает, цены на активы падают, и мы не хотим, чтобы банки требовали от заемщиков довнесения залога. Мы не хотели бы, чтобы временное падение стоимости активов отражалось на требованиях банков к заемщикам, которым и так тяжело», – отметила она.
Регулятор дает послабления банкам именно для того, чтобы те могли поддержать своих клиентов, поэтому ЦБ рекомендовал перенести решение о выплате дивидендов на осень: нужно время, чтобы оценить, как ситуация скажется на возможности банков заплатить дивиденды и сколько капитала потребуется. Набиуллина подчеркнула, что банки должны перенести выплату дивидендов, если они пользуются послаблениями регулятора.
По словам Набиуллиной, проблем с достаточностью капитала банковского сектора сейчас нет, у банков есть запас, но ЦБ будет готов вводить новые послабления, если это понадобится.
Набиуллина рассказала и о мерах, направленных на минимизацию контактов граждан для получения банковских услуг. Чтобы не тормозить приобретение жилья в ипотеку, которое обычно выдается при личном визите клиента в банк, ЦБ смягчает требования по идентификации клиентов – банки смогут проводить такие сделки удаленно.
Дополнительные меры по удаленной работе касаются и МФО: ЦБ рекомендует ограничить очную работу с заемщиками, в том числе при взыскании задолженности.
Помощь остальным
Меры поддержки страховщиков и негосударственные пенсионные фонды (НПФ) направлены на то, чтобы дать им возможность более гибко управлять активами, рассказала Набиуллина.
Страховщики смогут до 30 сентября не выполнять требования по максимальной доле корпоративных ценных бумаг для инвестирования страховых резервов.
Кроме того, ЦБ разрешил управляющей компании ВЭБа и частным управляющим компаниям не переоценивать стоимость ценных бумаг, приобретенных до 1 марта, а приобретенные с 1 марта до конца сентября бумаги отражать по справедливой стоимости на дату приобретения. Эта мера охватывает 1,3 трлн руб. активов. Те же меры распространяются на портфели ЗПИФов и квалифицированных инвесторов – размер этого портфеля более 1,2 трлн руб., отметила председатель ЦБ.
Что касается НПФ, то им дано право при проведении стресс-тестов не переоценивать активы, приобретенные после 1 марта, а активы, приобретенные с 1 марта до 30 сентября, фонды могут отражать по справедливой стоимости на дату приобретения. Набиуллина рекомендовала для проведения стресс-тестов НПФ использовать параметры сценария, сделанного в сентябре прошлого года: обновленный сценарий стресс-тестов ЦБ еще готовит.