ЦБ расширил список пострадавших от коронавируса отраслей

Мировая и российская авиаотрасль из-за коронавируса столкнулась с глубочайшим кризисом в своей истории, авиакомпании из-за остановившихся продаж билетов испытывают острую нехватку ликвидности, у них просто нет денег на возврат, рассказывали «Ведомостям» топ-менеджеры двух авиакомпаний. В марте пассажиропоток российских авиакомпаний сократился на 26,6% – до 6,57 млн человек. Но падение трафика резко ускорялось в последнюю неделю месяца, в апреле, по данным Международной ассоциации аэропортов, падение составляет 90%. В условиях падения трафика и количества вылетов самолетов все крупные аэропорты наверняка будут отказываться от круглосуточной работы и переходить на временный режим работы, это один из способов серьезно сократить издержки, рассказывал сотрудник крупного аэропорта. Так уже сделал частный аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге.