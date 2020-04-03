Набиуллина рассказала о новых мерах поддержки населения и банков

Набиуллина призвала пользоваться правом на кредитные каникулы «осознанно и очень взвешенно», в частности выбирать время, когда за ними обращаться. Каникулы даются на полгода и человек сможет обратиться за ними абсолютно в любой день до 30 сентября, второй раз каникулы взять не получится, поэтому имеет смысл воспользоваться ими только в том случае, если снижение доходов действительно не позволяет обслуживать кредит, сказала председатель ЦБ: «Каникулы – это не прощение долга, а отсрочка платежа, перенесенная в будущее».