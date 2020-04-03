Набиуллина рассказала о новых мерах поддержки населения и банков
Сейчас, в условиях распространения коронавируса, главная задача ЦБ – дать возможность экономике после снятия ограничений вернуться в привычное русло, а людям пережить эту ситуацию с минимальными потерями и иметь возможность вернуться к нормальной жизни, заявила в пятницу на онлайн-пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Кроме уже объявленных двух больших пакетов мер поддержки населения, бизнеса и банков ЦБ вводит дополнительные меры, рассказала она.
ЦБ отменяет надбавки по коэффициентам риска по ипотечным кредитам, выданным до 1 апреля (чем выше надбавка – тем больше капитала надо банкам для выдачи кредита). Это приведет к роспуску накопленных 110 млрд руб. буферов, рассказала Набиуллина, и даст больше возможностей для продолжения кредитования. Две недели назад, объявляя первый пакет мер, ЦБ сделал более гибким расчет показателя предельной долговой нагрузки (ПДН) для ипотеки – теперь он будет зависеть от размера первоначального взноса.
Набиуллина отдельно отметила, что полученные ресурсы банки должны направлять именно на кредиты, а не на бонусы менеджменту и дивиденды.
ЦБ смягчает требования к минимальному рейтингу банков до А- для их участия в получении финансирования от ЦБ под 4% для льготного кредитования МСБ.
ЦБ разрешил страховщикам выдавать полисы ОСАГО без диагностических карт, оформляемых после технического осмотра автомобилей. Но водитель должен будет в течение месяца после снятия ограничений из-за коронавируса предоставить страховщику диагностическую карту.
Проблем с ликвидностью в секторе или потребности в ней ЦБ сейчас не видит, но готов возобновить аукционы долгосрочного репо и аукционы долгосрочных кредитов под залог кредитных требований.
Очередь за кредитными каникулами
Несмотря на то что закон о кредитных каникулах для граждан, малого и среднего бизнеса (МСБ) еще не заработал, банки уже начали предоставлять отсрочку по платежам тем, чей доход из-за коронавируса снизился на 30%, и реструктурировать кредиты предприятиям из уязвимых отраслей. С законом у банков появится не просто право, а обязанность, отметила Набиуллина.
10 крупнейших банков, по данным ЦБ, с 20 марта по 1 апреля получили около 27 000 заявлений на реструктуризацию кредитов от граждан из-за снижения дохода. Банки рассмотрели 12 500 заявлений – 9800 на потребкредиты и 2700 на ипотеку и удовлетворили только 17% заявок (2100). От МСБ в 10 крупнейших банков поступило 16 000 обращений, рассмотрено 1158, из них 95% банки удовлетворили, рассказала Набиуллина.
Размер кредитного портфеля, по которому десятка крупнейших банков уже приняла решения о реструктуризации, регулятор оценивает в 200 млрд руб., всего, по оперативным данным ЦБ, в работе у банков заявки по кредитным требованиям на более 560 млрд руб.
Набиуллина призвала пользоваться правом на кредитные каникулы «осознанно и очень взвешенно», в частности выбирать время, когда за ними обращаться. Каникулы даются на полгода и человек сможет обратиться за ними абсолютно в любой день до 30 сентября, второй раз каникулы взять не получится, поэтому имеет смысл воспользоваться ими только в том случае, если снижение доходов действительно не позволяет обслуживать кредит, сказала председатель ЦБ: «Каникулы – это не прощение долга, а отсрочка платежа, перенесенная в будущее».