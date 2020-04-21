Торги на Московской бирже открылись падением

Торги на Московской бирже открылись падениемРоссийский рынок отыгрывает падение цен на нефть
Российский рынок открылся падением во вторник. Доллар при открытии торгов прибавил 35 коп. – 75,9 руб./$, а вскоре превысил 76 руб. Индекс Мосбиржи на открытии торгов упал на 1,78% до 2480,95 п., индекс РТС – на 3,14% до 1034,78 п.
Июньский фьючерс на нефть Brent на Лондонской межконтинентальной бирже к этому времени стоил $24,64 за баррель (-3,8% к концу понедельника). Июньские фьючерсы на североамериканскую нефть WTI стоили $21,18 (+0,75).
Рынок отыгрывает события вчерашнего вечера. Накануне стоимость североамериканской нефти WTI с поставкой в мае (исполняются сегодня) впервые в истории обрушилась до отрицательных значений – минус $37,63 за баррель. Обвал WTI потянул за собой другие сорта нефти. В частности, нефть Brent в понедельник вечером теряла более чем 9%, упав ниже уровня $26 за баррель. Фондовая секция Московской биржи к этому времени была закрыта, поэтому по итогам понедельника индекс Мосбиржи потерял только 0,36%. На валютном рынке, где торги продолжаются до 23.50 мск, курс доллара подскочил на 1,56 руб. до 75,55 руб., евро – на 1,62 руб. до 81,99 руб.
Вчерашний обвал на нефтяном рынке стал еще одним подтверждением проблем с хранением нефти, констатирует начальник управления по работе с институциональными клиентами Sova Capital Денис Заболотнев: «В то же время рухнули именно контракты с поставкой мае, срок исполнения которых подходит сегодня, более дальние фьючерсы торговались и торгуются в положительной зоне, так как рынок еще рассчитывает на то, что к их исполнению проблема с переизбытком нефти станет менее острой».
Рубль в понедельник вечером успел отыграть значительную часть обвала нефтяных котировок, говорит Заболотнев, но сегодня, конечно, продолжит следовать за ними. При сильных движениях рубля вниз ЦБ может нарастить продажи валюты и сбалансировать спрос и предложение, так что вряд ли по итогам дня снижение будет сильным, надеется он.
Фондовый рынок утром может упасть на 2-2,5%, если судить по фьючерсам на фондовые индексы, оценивал Заболотнев перед открытием торгов: «В принципе по нынешним меркам – это не такое сильное снижение». Такие движения на фондовом и валютном носят именно спекулятивный характер и не всегда оправданны с фундаментальной точки зрения, подчеркивает он: «Некоторые частные инвесторы ориентируются только на ближайшие нефтяные контракты, забывая о более дальних сроках».
Сегодня на рубль продолжат оказывать давление ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent ушел ниже 25,5 доллара за баррель, а также динамика валют развивающихся стран, которые сегодня с утра демонстрируют небольшое снижение, пишет в обзоре главный аналитик ПСБ Богдан Зварич. С другой стороны, подготовка компаний-экспортеров к пику налоговых выплат, который приходится на 27 апреля, будет способствовать увеличению предложения валюты на рынке и сдержит ослабление, полагает он.
Недавнее решение ОПЕК+ сократить добычу в средне- и долгосрочной перспективе окажет рынку поддержку, но в краткосрочной перспективе стоимость нефти зависит от уровня спроса, который падает в условиях коронавируса, напоминает начальник отдела доверительного управления «КСП Капитал УА» Дмитрий Хомяков. По его мнению, под давлением продолжит находиться и российский рынок: «Говорить пока можно только об отскоках. О восстановлении котировок – только после победы над вирусом и оценки государствами и корпорациями нанесенного ущерба». Рубль в этих условиях пока ведет себя относительно спокойно, что связано с риторикой ЦБ, в частности возможным снижением ключевой ставки, считает Хомяков.