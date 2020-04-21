Торги на Московской бирже открылись падением

Рынок отыгрывает события вчерашнего вечера. Накануне стоимость североамериканской нефти WTI с поставкой в мае (исполняются сегодня) впервые в истории обрушилась до отрицательных значений – минус $37,63 за баррель. Обвал WTI потянул за собой другие сорта нефти. В частности, нефть Brent в понедельник вечером теряла более чем 9%, упав ниже уровня $26 за баррель. Фондовая секция Московской биржи к этому времени была закрыта, поэтому по итогам понедельника индекс Мосбиржи потерял только 0,36%. На валютном рынке, где торги продолжаются до 23.50 мск, курс доллара подскочил на 1,56 руб. до 75,55 руб., евро – на 1,62 руб. до 81,99 руб.