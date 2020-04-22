Российский рынок устоял при обвале нефтяных цен

Российский рынок устоял при обвале нефтяных ценФондовые индексы потеряли менее 0,5%, рубль – 40 копеек к доллару и евро
Продолжающийся обвал нефтяных котировок не обрушил цены российских активов. Торги на Московской бирже открылись небольшим падением рубля и фондовых индексов.
Индекс Мосбиржи на открытии торгов упал на 0,39% до 2478,28 пункта, индекс РТС – на 0,47% до 1007,4 пункта. Рубль снизился на 37 коп. к доллару и на 35 к евро – до 77,45 руб./$ и 84,06 руб./евро.
Июньские фьючерсы на нефть Brent утром в среду падают на 13,84% до $16,98 за баррель, июньские фьючерсы WTI – на 8% до $10,71 за баррель.
Российский рынок падает следом за нефтяными котировками с начала недели. Так, накануне индекс Мосбиржи за день потерял 1,5%, доллар вырос на 1,53 руб., евро – на 1,73 руб. Основным фактором, способствующим продажам в национальной валюте, станет ситуация на рынке энергоносителей, пишет в обзоре главный аналитик ПСБ Богдан Зварич. Сдерживать снижение рубля будут продажи валюты со стороны Центробанка, а также подготовка экспортеров к пику налоговых выплат, что увеличит спрос на рублевую ликвидность, ожидает он, но даже с учетом этого доллар может вырасти в начале торгов выше 77,5 руб. ЦБ утром отчитался, что увеличил продажи валюты по бюджетному правилу: в понедельник он продал валюты на 16,8 млрд руб. против 14,8 млрд руб. в пятницу.
Утром российские фондовые индексы и рубль могут выйти в минус, продолжая испытывать давление со стороны нефтяных площадок, указывала в обзоре перед открытием рынка аналитик ИК «Велес капитал» Елена Кожухова. На других биржах наблюдается коррекционный рост, не обеспеченный какими-либо фундаментальными сигналами, но некоторое улучшение настроений в Азии и по американским фьючерсам (фондовые индексы Китая растут примерно на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,1%, фьючерсы на S&P500 – около 1%) будут ограничивать падение российского рынка в течение сессии, рассчитывает она. Кожухова также допускает, что на рынок нефти в среду поступят новые сообщения о готовности ОПЕК+ оказать немедленную поддержку ценам. Впрочем, нефтяные котировки «уже перешли в свободное падение», которое сложно будет остановить словесными интервенциями, сетует она.
«Мы живем в режиме заполнения хранилищ нефтью в отсутствии спроса на нее», – говорит ведущий аналитик «Открытие брокера» Андрей Кочетков. Накануне Железнодорожная комиссия Техаса (регулирует нефтедобычу в штате) предложила нефтяникам сократить производство добровольно, но предложение было отвергнуто. Теперь этот вопрос отложен до мая, пока Комиссия проведёт юридическую оценку возможного административного сокращения добычи. При этом темпы нефтедобычи остаются в апреле вблизи максимальных значений с момента развала прежней сделки ОПЕК+, указывает он: «В результате ситуация, которую мы наблюдали в отдельном майском контракте WTI, начинает перекидываться и на другие контракты, в частности июньский Brent, где экспирация только 30 апреля». Кроме того, президент США во вторник заявил о готовности оказать поддержку нефтедобывающей промышленности, чтобы помочь ей пережить период низкого спроса, а значит надежды на то, что низкие цены приведут к уходу с рынка некоторых американских игроков, пока могут не сбыться, продолжает аналитик.
Скорее всего, период активных продаж на нефтяном рынке продлится до мая и будет давить и на российский рынок, признает Кочетков, но, по его мнению, вряд ли стоит ждать масштабных распродаж и обвала на 10%-15% – тогда рынок получит поддержку от тех инвесторов, кто пользуется моментом для покупки подешевевших активов, что и подтверждает сегодняшний рост.
К 10.20 мск индексы перешли к росту: индекс Мосбиржи прибавлял 0,84% до 2509,02 п., индекс РТС – 1,23% до 1024,55 п.
«Рынок движется нелинейно, так что сегодня утром мы наблюдаем естественный небольшой отскок вверх после сильных провалов в течение двух дней подряд, который поддерживает и позитивная динамика на других площадках», – говорит старший аналитик Атона Михаил Ганелин.