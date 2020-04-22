Российский рынок устоял при обвале нефтяных цен

«Мы живем в режиме заполнения хранилищ нефтью в отсутствии спроса на нее», – говорит ведущий аналитик «Открытие брокера» Андрей Кочетков. Накануне Железнодорожная комиссия Техаса (регулирует нефтедобычу в штате) предложила нефтяникам сократить производство добровольно, но предложение было отвергнуто. Теперь этот вопрос отложен до мая, пока Комиссия проведёт юридическую оценку возможного административного сокращения добычи. При этом темпы нефтедобычи остаются в апреле вблизи максимальных значений с момента развала прежней сделки ОПЕК+, указывает он: «В результате ситуация, которую мы наблюдали в отдельном майском контракте WTI, начинает перекидываться и на другие контракты, в частности июньский Brent, где экспирация только 30 апреля». Кроме того, президент США во вторник заявил о готовности оказать поддержку нефтедобывающей промышленности, чтобы помочь ей пережить период низкого спроса, а значит надежды на то, что низкие цены приведут к уходу с рынка некоторых американских игроков, пока могут не сбыться, продолжает аналитик.