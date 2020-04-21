Цена на российскую нефть вернулась на уровень декабря 1998 года

От цены на нефть марки Urals зависят доходы российского бюджета и макроэкономическая стабильность. В мае, по прогнозам Bloomberg, российский бюджет будет получать за экспорт нефти меньше $1 за баррель. В бюджете на 2020 г. заложена цена $42,45 за баррель Urals, нефтегазовые доходы при цене выше этого уровня поступают в резервы, а когда она ниже, Центробанк продает накопленную в фонде национального благосостояния валюту, чтобы финансировать бюджетные расходы.