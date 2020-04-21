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Цена на российскую нефть вернулась на уровень декабря 1998 года

Urals и Brent дешевеют вслед за обвалом цен на WTI накануне
Алена Якушова Ольга Петрова Светлана Бочарова
Цены на российскую нефть в эпоху Владимира Путина вернулись во времена Бориса Ельцина /Alexander Zenlianichenko / AP

Цена на баррель российской нефти сорта Urals опустилась ниже $10, свидетельствуют данные Refinitiv. В 12.13 мск Urals с поставкой в порты Средиземноморья продавалась по цене декабря 1998 г. ‒ $8,48 за баррель.

Дешевеет и эталонная нефть марки Brent ‒ июньские фьючерсы на североморскую смесь в 12.11 мск торговались на Лондонской бирже на уровне $19,32 за баррель. Цена на Brent опустилась ниже $20 за баррель впервые с февраля 2002 г. Вчера вечером при обвале котировок на майские фьючерсы WTI баррель Brent стоил $25,49.

20 апреля случился исторический обвал цен на североамериканскую нефть WTI. Сначала она подешевела до $0,01 за баррель, а затем ее котировки стали отрицательными. Майские фьючерсы, которые истекают 21 апреля, торговались по -$40 за баррель.

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По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, обвал котировок на WTI – «чисто торговый момент» и «этому не нужно придавать какую-то апокалиптическую окраску». Руководство страны обладает необходимыми резервами для демпфирования негативных последствий для российской экономики, подчеркнул Песков.

«Что касается всей этой свистопляски с фьючерсами, это абсолютно спекулятивный момент, чисто торговый момент, который был связан с датой закрытия торгов по фьючерсам. И, безусловно, этому не нужно придавать какую-то апокалиптическую окраску»

Дмитрий Песков
пресс-секретарь Владимира Путина

От цены на нефть марки Urals зависят доходы российского бюджета и макроэкономическая стабильность. В мае, по прогнозам Bloomberg, российский бюджет будет получать за экспорт нефти меньше $1 за баррель. В бюджете на 2020 г. заложена цена $42,45 за баррель Urals, нефтегазовые доходы при цене выше этого уровня поступают в резервы, а когда она ниже, Центробанк продает накопленную в фонде национального благосостояния валюту, чтобы финансировать бюджетные расходы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных