Бюджет России в мае получит от экспорта нефти меньше $1 за баррель

10 апреля Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК), а также другие нефтедобывающие страны, в том числе и Россия, заключили соглашение о снижении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае – июне 2020 г. В начале марта страны ОПЕК и «не ОПЕК» не смогли договориться о продлении сделки, и 1 апреля она прекратила действовать. В результате сильно упали цены на нефть, на которую до этого снизился мировой спрос из-за пандемии COVID-19.