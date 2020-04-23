АСВ хочет привлечь к ответственности умершего московского чиновника

АСВ хочет привлечь к ответственности умершего московского чиновникаЛеонид Краснянский с сыном владели 27% акций рухнувшего банка
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в марте попросило суд привлечь к субсидиарной ответственности 14 лиц, которые контролировали рухнувший банк «Нефтяной альянс», и взыскать с них солидарно 6,4 млрд руб. ЦБ отозвал у банка лицензию в марте 2017 г., через несколько месяцев суд признал «Нефтяной альянс» банкротом и открыл конкурсное производство.
Один из тех, кого агентство намерено привлечь к ответственности, умер полгода назад. Речь об одном из бывших руководителей стройкомплекса Москвы Леониде Краснянском, который вместе с сыном Кириллом Жихаревым владел 27,9% акций банка. Краснянский также был членом совета директоров, его сын – председателем. Об этом «Ведомостям» рассказала старший партнер юридической компании «ЭЛКО профи» Елена Козина, которая защищала Краснянского в спорах с АСВ в рамках дела о банкротстве «Нефтяного альянса».
Краснянский был одним из основоположников инвестиционного строительства в правительстве Москвы. С 1978 до 2004 г. он занимал руководящие должности в структуре строительного комплекса Москвы. Краснянский был одним из ключевых членов команды бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, именно он создал управление внебюджетного планирования города, а позднее – ДИПС, который и стал основоположником инвестиционного строительства в Москве. Департамент инвестировал в строительство коммерческого жилья, которое в дальнейшем продавал на рынке.
АСВ в ходе конкурсного производство установило, что все 14 человек, среди которых члены правления, включая председателя, акционеры и некоторые работники банка, довели «Нефтяной альянс» до банкротства, говорится в иске агентства. «Ведомости» ознакомились с его копией, его подлинность подтвердил один из участников процесса. Агентство полагает, что из «Нефтяного альянса» выводились ликвидные активы, банк выдавал заведомо невозвратные кредиты компаниям, которые не вели реальной деятельности, представлял в ЦБ недостоверную отчетность, заключал договоры купли-продажи недвижимости по завышенной в несколько раз цене и проч. АСВ считает, что ряд решений принимались для получения выгоды лично Краснянским, Жихаревым и другим акционером – Валентином Бобыревым (владел 22,7%). Размер неудовлетворенных требований кредиторов банка – 6,42 млрд руб., тогда как стоимость его имущества – 13 800 руб. Разница и есть размер претензий АСВ к контролирующим лицам.
Привлечение к субсидиарной ответственности означает, что все ответчики отвечают солидарно, т. е. в случае удовлетворения иска к каждому будет предъявлено требование на эту сумму. Если же удовлетворение всех требований кредитора происходит одним должником, это освобождает всех остальных, но он может требовать от них компенсации своей переплаты.
Кто заменит ушедшего
В случае предъявления иска к умершему лицу суд должен отказать в принятии такого заявления или прекратить производство, говорит Козина, но так как Краснянский уже был участником иных споров по делу о банкротстве, суд может не прекратить производство. В этом случае АСВ, суд или другой участник спора может заявить ходатайство о замене умершего лица его правопреемником, говорит адвокат.
Привлечь умершего нельзя – он умер, говорит партнер FMG Group Николай Коленчук, можно наследников. В качестве ответчика по такому иску могут выступать наследники или наследственная масса (имущество), отмечает адвокат Forward Legal Данил Бухарин.
Учитывая положения закона и позицию, изложенную Верховным судом, у АСВ есть возможность заменить ответчика на его наследников, говорит представитель агентства.
Практика привлечения к субсидиарной ответственности наследников умершего появилась в конце 2019 г., когда Верховный суд впервые пришел к выводу, что за долги компании-банкрота могут отвечать наследники контролирующего лица. Это решение означает, что при реализации права на судебную защиту не имеет значения момент предъявления и рассмотрения иска о привлечении контролирующего лица к субсидиарной ответственности: до либо после его смерти, отмечает партнер юридической компании «Сотби» Владимир Журавчак.
Без наследников
В случае с Краснянским есть проблема с привлечением наследников. По словам Козиной, судебная практика позволяет привлекать к ответственности детей должника только в случае, если они официально приняли наследство. Никто из наследников Краснянского наследство не принял, рассказала она, более того, даже если кто-то объявится, истек срок принятия наследства.
Если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию либо никто из наследников не принял наследства, имущество умершего считается выморочным, говорит Журавчак. Выморочное имущество означает, что недвижимое имущество человека, который умер без наследников, передается городу, муниципальному району, где оно находится. Выморочное имущество служит обеспечением того, чтобы после смерти должника его имущество не оставалось без признанного права собственности.
В случае с Краснянским публично-правовым образованием, которому может перейти имущество, является Москва, говорит Козина. Таким образом, продолжает она, правопреемником по долгам умершего будет Москва, но размер ответственности будет ограничен стоимостью имущества. В случае отсутствия наследников имущество Краснянского может перейти к публично-правовому образованию, подтверждает представитель АСВ, тогда будет рассматриваться вопрос обращения взыскания на выморочное имущество.
Если имущество признают выморочным и оно перейдет в собственность города, то он и будет ответчиком по иску о привлечении к субсидиарной ответственности, представляя интересы Краснянского, отмечает Бухарин из Forward Legal. Можно предположить, говорит он, что с учетом указанной правовой позиции Верховного суда АСВ заменит ответчика по делу после того, как будет понятен правовой статус наследственной массы – перешло ли оно к наследникам или после признания выморочным имуществом перешло в собственность муниципалитета.
Все имеющие значение для дела обстоятельства будут обсуждаться в ходе судебного процесса, подчеркнул представитель АСВ.
Если суд удовлетворит иск АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности, то получать деньги правопреемников Краснянского агентство будет строго в рамках стоимости наследственного имущества, если так получится, что наследовать нечего, то и получать будет нечего, говорит руководитель направления «банкротство» фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков. После получения определения о привлечении к субсидиарной ответственности АСВ будет обращать взыскание на активы в наследственной массе, говорит юрист.
Детям московских чиновников не всегда везет в банковском бизнесе. В 2016 г. суд привлек дочь бывшего вице-мэра Москвы Юрия Росляка Марию к субсидиарной ответственности. Она была президентом банка «Огни Москвы», лишившегося лицензии в мае 2014 г. Суд взыскал с Росляк 6 млрд руб. – именно в такую сумму АСВ оценило ущерб, который она причинила банку. В том же году Росляк была признана виновной в мошенничестве и растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения. По версии следствия, в 2010–2014 гг. Росляк выдавала подконтрольным руководству «Огней Москвы» компаниям фиктивные кредиты на сумму свыше 6 млрд руб., а также в апреле-мае 2014 г. она «решила улучшить финансовые показатели банка путем переуступки прав требования по ранее заключенным кредитным договорам с реальными заемщиками, а также по договорам финансовой аренды». При этом оплата по этим договорам произошла за счет денег клиентов на сумму 365,5 млн руб. В августе 2017 г. суд признал Марию Росляк банкротом.