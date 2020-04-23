АСВ хочет привлечь к ответственности умершего московского чиновника

Детям московских чиновников не всегда везет в банковском бизнесе. В 2016 г. суд привлек дочь бывшего вице-мэра Москвы Юрия Росляка Марию к субсидиарной ответственности. Она была президентом банка «Огни Москвы», лишившегося лицензии в мае 2014 г. Суд взыскал с Росляк 6 млрд руб. – именно в такую сумму АСВ оценило ущерб, который она причинила банку. В том же году Росляк была признана виновной в мошенничестве и растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения. По версии следствия, в 2010–2014 гг. Росляк выдавала подконтрольным руководству «Огней Москвы» компаниям фиктивные кредиты на сумму свыше 6 млрд руб., а также в апреле-мае 2014 г. она «решила улучшить финансовые показатели банка путем переуступки прав требования по ранее заключенным кредитным договорам с реальными заемщиками, а также по договорам финансовой аренды». При этом оплата по этим договорам произошла за счет денег клиентов на сумму 365,5 млн руб. В августе 2017 г. суд признал Марию Росляк банкротом.