Дети должников могут столкнуться с финансовыми рисками из-за подарков от родителей

Спор возник в связи с банкротством компании «Альянс». Арбитражный суд Москвы признал, что «Альянс», исполняя госконтракты, использовал подконтрольные компании, чтобы экономить на налогах и выводить деньги. Из-за этих нарушений «Альянс» обанкротился и остался должен кредиторам 311,7 млн руб. – в основном налоговой службе. Чтобы вернуть деньги, ФНС решила привлечь к субсидиарной ответственности бывшего совладельца и нынешнего гендиректора «Альянса» Вадима Самыловского, его жену Наталью Кириенко – она владела компаниями, которые использовал «Альянс», исполняя госконтракты, а также двух их сыновей – Дмитрия и Даниила. В декабре 2017 г., уже после банкротства компании, родители подарили им восемь объектов недвижимости и два транспортных средства, цитирует «Интерфакс» материалы дела. Это произошло после признания «Альянса» банкротом, но до подачи иска о привлечении к субсидиарной ответственности.