Дети должников могут столкнуться с финансовыми рисками из-за подарков от родителей
ФНС и другие кредиторы могут получить новые возможности привлекать детей должников к субсидиарной ответственности. Дело, которое может изменить судебную практику, коллегия по экономическим спорам Верховного суда (ВС) отправила 16 декабря на пересмотр, отменив решения предыдущих инстанций, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда.
Спор возник в связи с банкротством компании «Альянс». Арбитражный суд Москвы признал, что «Альянс», исполняя госконтракты, использовал подконтрольные компании, чтобы экономить на налогах и выводить деньги. Из-за этих нарушений «Альянс» обанкротился и остался должен кредиторам 311,7 млн руб. – в основном налоговой службе. Чтобы вернуть деньги, ФНС решила привлечь к субсидиарной ответственности бывшего совладельца и нынешнего гендиректора «Альянса» Вадима Самыловского, его жену Наталью Кириенко – она владела компаниями, которые использовал «Альянс», исполняя госконтракты, а также двух их сыновей – Дмитрия и Даниила. В декабре 2017 г., уже после банкротства компании, родители подарили им восемь объектов недвижимости и два транспортных средства, цитирует «Интерфакс» материалы дела. Это произошло после признания «Альянса» банкротом, но до подачи иска о привлечении к субсидиарной ответственности.
Суды трех инстанций не согласились с требованиями к детям должников: в период налоговой проверки они были еще несовершеннолетними и не контролировали компанию, а одних только подарков недостаточно для привлечения к субсидиарной ответственности. Но ФНС обратилась с кассационной жалобой в Верховный суд, который отмерил предыдущие решения судов. Мотивировочная часть решения судебной коллегии по экономическим спорам ВС будет опубликована позже.
Во время заседания суд несколько раз возвращался к вопросам, когда родители дарили имущество детям и были ли дети совершеннолетними на момент этих сделок. Также суд интересовался судьбой подаренного имущества – перепродали ли его дети и, если да, на что пошли вырученные деньги. Стороны затруднились четко описать подробности договоров и назвать даты их заключения.
Круг лиц, привлекаемых к субсидиарной ответственности, постоянно расширяется. 9 декабря Верховный суд отправил на новое рассмотрение дело, стороны которого спорят, привлекать ли к ответственности наследников топ-менеджера компании. Его подозревали в доведении компании до банкротства, но он скончался до того, как вина была доказана, а долги компании переведены на него.