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Доллар и евро подешевели на 1,5 рубля

Российский рынок восстанавливает позиции вслед за ценами на нефть
Анна Третьяк
Михаил Воскресенский / РИА

Рубль следом за ценами на нефть пошел на поправку. Курс в четверг днем приближался к максимумам с начала недели – 74,23 руб. за доллар и 80,11 руб. за евро, затем, правда, растерял часть позиций. К 19.15 мск доллар стоил 74,45 руб. (минус 1,45 руб. к закрытию среды), евро – 80,5 руб. (- 1,61 руб.)

Восстанавливает позиции и фондовый рынок. Индекс Мосбиржи в четверг прибавил 1,01%, достигнув 2599,41 пункта. Индекс РТС вырос на 3,16% до 1099,67 п.

Июньские фьючерсы Brent к 19.00 мск прибавили 9,5% до $22,5 за баррель.

«Нефтяной рынок в начале недели подошел к краю пропасти, заглянул туда, пошатнулся, уронил один ботинок (достигнув минус -$37,6/барр. по майским фьючерсам на WTI) и начал отползать от края», – говорит начальник управления акций и срочных инструментов УК «Открытие» Виталий Исаков. Фьючерсы на Brent отскочили более чем на 40% от минимумов и даже июньские фьючерсы на WTI выросли втрое до $17–18. У участников рынка не должно было остаться сомнений – добыча будет сокращена, если не добровольно, то принудительно, поскольку нефть будет негде хранить, полагает Исаков. Хотя новые провалы на фондовом рынке, безусловно, возможны – как вслед за следующим «дном» на нефтяном рынке, так и на фоне беспрецедентного торможения мировой экономики, признает он.

По мнению управляющего активами УК «Регион эссет менеджмент» Алексея Скабаллановича, нынешний всплеск оптимизма на мировых площадках связан с тем, что инвесторы, ожидая дальнейшего падения рынка и первоначально не разобравшись в причинах появления отрицательных цен, продолжили «шортить» другие нефтяные активы – фьючерсы и акции нефтедобывающих компаний. «Однако практически сразу были вынуждены с убытком закрывать позиции, так как стало понятно, что, несмотря на возможную волатильность на бирже, цены на физическом рынке нефти все же выше и останутся на разумном уровне», – указывает он.

Аппетит к риску в четверг также усилили сокращение числа заявок на пособие по безработице в США (по сравнению с предыдущей неделей) и одобрение сенатом выделения $500 млрд для помощи бизнесу и здравоохранению, пишет в обзоре начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес капитал» Юрий Кравченко. Кроме того, в течение дня рубль, по всей видимости, продолжал получать поддержку от подготовки экспортеров к налоговому периоду, напоминает он. 

Минфин провел крупнейшее размещение ОФЗ в этом году

Он продал облигации на 87 млрд руб. без премии к рынку

В России же источником оптимизма, помимо качелей на нефтяном рынке, послужило возвращение иностранцев, которые помимо ОФЗ начали покупать и корпоративные облигации, продолжает Скабалланович: «Это вызвало не только коррекцию, но и, вероятно, задало тренд на ближайшее время на снижение доходности облигаций». Он ждет, что ЦБ на заседании в пятницу снизит ставку, что тоже поддержит рынок.

Накануне Минфин провел крупнейшее размещение ОФЗ с начала года, продав за один аукцион бумаги почти на 87 млрд руб. Индекс гособлигаций на Московской бирже в четверг вырос на 0,67%, корпоративных бондов – на 0,33%.

Определенный оптимизм вызван одобрением сенатом США нового пакета мер поддержки, а довольно позитивный настрой на рынке российского госдолга связан также с предстоящим заседанием ЦБ – рынок ждет снижения ключевой ставки на 0,5 процентного пункта, согласен руководитель дирекции валютно-финансовых операций Альфа-банка Александр Красный. Помимо прочего продолжается налоговый период, пик которого приходится на 27 апреля, и сегодня на бирже был замечен крупный объем на продажу, говорит он. Красный полагает, что укрепление рубля к доллару может продлиться  до середины следующей недели, так как стабилизации цен на нефтяном рынке пока достичь не удалось.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных