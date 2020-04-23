Доллар и евро подешевели на 1,5 рубля

«Нефтяной рынок в начале недели подошел к краю пропасти, заглянул туда, пошатнулся, уронил один ботинок (достигнув минус -$37,6/барр. по майским фьючерсам на WTI) и начал отползать от края», – говорит начальник управления акций и срочных инструментов УК «Открытие» Виталий Исаков. Фьючерсы на Brent отскочили более чем на 40% от минимумов и даже июньские фьючерсы на WTI выросли втрое до $17–18. У участников рынка не должно было остаться сомнений – добыча будет сокращена, если не добровольно, то принудительно, поскольку нефть будет негде хранить, полагает Исаков. Хотя новые провалы на фондовом рынке, безусловно, возможны – как вслед за следующим «дном» на нефтяном рынке, так и на фоне беспрецедентного торможения мировой экономики, признает он.