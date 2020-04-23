Доллар и евро подешевели на 1,5 рубля

Доллар и евро подешевели на 1,5 рубляРоссийский рынок восстанавливает позиции вслед за ценами на нефть
Рубль следом за ценами на нефть пошел на поправку. Курс в четверг днем приближался к максимумам с начала недели – 74,23 руб. за доллар и 80,11 руб. за евро, затем, правда, растерял часть позиций. К 19.15 мск доллар стоил 74,45 руб. (минус 1,45 руб. к закрытию среды), евро – 80,5 руб. (- 1,61 руб.)
Восстанавливает позиции и фондовый рынок. Индекс Мосбиржи в четверг прибавил 1,01%, достигнув 2599,41 пункта. Индекс РТС вырос на 3,16% до 1099,67 п.
Июньские фьючерсы Brent к 19.00 мск прибавили 9,5% до $22,5 за баррель.
«Нефтяной рынок в начале недели подошел к краю пропасти, заглянул туда, пошатнулся, уронил один ботинок (достигнув минус -$37,6/барр. по майским фьючерсам на WTI) и начал отползать от края», – говорит начальник управления акций и срочных инструментов УК «Открытие» Виталий Исаков. Фьючерсы на Brent отскочили более чем на 40% от минимумов и даже июньские фьючерсы на WTI выросли втрое до $17–18. У участников рынка не должно было остаться сомнений – добыча будет сокращена, если не добровольно, то принудительно, поскольку нефть будет негде хранить, полагает Исаков. Хотя новые провалы на фондовом рынке, безусловно, возможны – как вслед за следующим «дном» на нефтяном рынке, так и на фоне беспрецедентного торможения мировой экономики, признает он.
По мнению управляющего активами УК «Регион эссет менеджмент» Алексея Скабаллановича, нынешний всплеск оптимизма на мировых площадках связан с тем, что инвесторы, ожидая дальнейшего падения рынка и первоначально не разобравшись в причинах появления отрицательных цен, продолжили «шортить» другие нефтяные активы – фьючерсы и акции нефтедобывающих компаний. «Однако практически сразу были вынуждены с убытком закрывать позиции, так как стало понятно, что, несмотря на возможную волатильность на бирже, цены на физическом рынке нефти все же выше и останутся на разумном уровне», – указывает он.
Аппетит к риску в четверг также усилили сокращение числа заявок на пособие по безработице в США (по сравнению с предыдущей неделей) и одобрение сенатом выделения $500 млрд для помощи бизнесу и здравоохранению, пишет в обзоре начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес капитал» Юрий Кравченко. Кроме того, в течение дня рубль, по всей видимости, продолжал получать поддержку от подготовки экспортеров к налоговому периоду, напоминает он.
В России же источником оптимизма, помимо качелей на нефтяном рынке, послужило возвращение иностранцев, которые помимо ОФЗ начали покупать и корпоративные облигации, продолжает Скабалланович: «Это вызвало не только коррекцию, но и, вероятно, задало тренд на ближайшее время на снижение доходности облигаций». Он ждет, что ЦБ на заседании в пятницу снизит ставку, что тоже поддержит рынок.
Накануне Минфин провел крупнейшее размещение ОФЗ с начала года, продав за один аукцион бумаги почти на 87 млрд руб. Индекс гособлигаций на Московской бирже в четверг вырос на 0,67%, корпоративных бондов – на 0,33%.
Определенный оптимизм вызван одобрением сенатом США нового пакета мер поддержки, а довольно позитивный настрой на рынке российского госдолга связан также с предстоящим заседанием ЦБ – рынок ждет снижения ключевой ставки на 0,5 процентного пункта, согласен руководитель дирекции валютно-финансовых операций Альфа-банка Александр Красный. Помимо прочего продолжается налоговый период, пик которого приходится на 27 апреля, и сегодня на бирже был замечен крупный объем на продажу, говорит он. Красный полагает, что укрепление рубля к доллару может продлиться до середины следующей недели, так как стабилизации цен на нефтяном рынке пока достичь не удалось.