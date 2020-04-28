Партнеры Аветисяна судятся с его банком

Три основателя Модульбанка – Андрей Петров, Яков Новиков и Олег Лагута – подали в суд на свое детище из-за нарушений трудовых соглашений, следует из картотеки московских судов. «Ведомости» ознакомились с иском Андрея Петрова, чью подлинность подтвердил защитник Петрова, адвокат МКА «Князев и партнеры» Роман Францев. Иски Новикова и Лагуты такие же, только поданы в другие суды, объяснили они «Ведомостям». Общий размер причитающихся трем основателям Модульбанка выплат по трудовому договору, по их расчетам, составляет более 400 млн руб.: банк их выплачивать не спешит и называет «астрономическим золотым парашютом».