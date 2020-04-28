Партнеры Аветисяна судятся с его банком

Партнеры Аветисяна судятся с его банкомОснователи Модульбанка требуют с него 400 млн рублей
Три основателя Модульбанка – Андрей Петров, Яков Новиков и Олег Лагута – подали в суд на свое детище из-за нарушений трудовых соглашений, следует из картотеки московских судов. «Ведомости» ознакомились с иском Андрея Петрова, чью подлинность подтвердил защитник Петрова, адвокат МКА «Князев и партнеры» Роман Францев. Иски Новикова и Лагуты такие же, только поданы в другие суды, объяснили они «Ведомостям». Общий размер причитающихся трем основателям Модульбанка выплат по трудовому договору, по их расчетам, составляет более 400 млн руб.: банк их выплачивать не спешит и называет «астрономическим золотым парашютом».
Астрономический золотой парашют
Модульбанк заключил трудовой контракт с Петровым в 2014 г. – именно тогда Лагута, Петров и Новиков создали этот цифровой банк для малого бизнеса. Сначала он работал как подразделение «Регионального кредита», принадлежавшего Артему Аветисяну, а в Модульбанк был переименован в 2016 г. – Лагута, Петров и Новиков получили по 7,5%. В Модульбанк его основатели, по их словам, втроем вложили 600 млн руб.