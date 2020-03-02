Аветисян и Юсупов стали единственными акционерами Модульбанка

О желании основателей Модульбанка продать его стало известно в декабре. Они еще в 2014 г. договорились с Аветисяном о возможности выйти из бизнеса через пять лет, рассказывал «Ведомостям» Новиков. По его словам, капитализация банка оценивается в семь прибылей по российской отчетности за 2019 г., т. е. в 7–10 млрд руб.: всего основатели инвестировали в банк 600 млн руб. Сделка должна была состояться в декабре, тогда ее условия и то, кто станет владеть пакетом основателей банка, не раскрывались.