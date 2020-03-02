Аветисян и Юсупов стали единственными акционерами Модульбанка
Владельцы известного по делу фонда Baring Vostok банка «Восточный» Артем Аветисян и Шерзод Юсупов собрали 99,9% акций специализирующегося на обслуживании малого бизнеса Модульбанка. Принадлежащая им доля выросла с 68,3% до 90,8% и с 7,6% до 9,17%, соответственно. Об этом говорится в схеме владения банком на сайте ЦБ от 20 февраля.
Доля Аветисяна выросла на 22,5% – ровно столько же суммарно раньше принадлежало трем основателям Модульбанка Олегу Лагуте, Андрею Петрову и Якову Новикову. Каждый из них владел по 7,5%. Юсупов приобрел 1,57%, которыми владел Михаил Соколов.
О желании основателей Модульбанка продать его стало известно в декабре. Они еще в 2014 г. договорились с Аветисяном о возможности выйти из бизнеса через пять лет, рассказывал «Ведомостям» Новиков. По его словам, капитализация банка оценивается в семь прибылей по российской отчетности за 2019 г., т. е. в 7–10 млрд руб.: всего основатели инвестировали в банк 600 млн руб. Сделка должна была состояться в декабре, тогда ее условия и то, кто станет владеть пакетом основателей банка, не раскрывались.
Несколько собеседников «Ведомостей» на финансовом рынке рассказывали, что Модульбанком интересовались разные банки. Претенденты отказывались от сделки из-за цены – около $200 млн, говорил один из собеседников. Продажа осложнялась еще и длящимся более года конфликтом Аветисяна с Baring Vostok из-за контроля над «Восточным».
По закону, приобретение более 1% акций банка требует уведомления Банка России, более 10% – предварительного согласия регулятора. «Ведомости» направили запрос в Банк России, Аветисяну, Юсупову и представителю основателей Модульбанка.
Акции Аветисян у основателей не выкупал, говорит собеседник, знакомый с деталями сделки: акции, которые у него приобретали основатели банка в 2016 г. на основании договора купли-продажи, не были ими оплачены. В итоге, стороны в декабре 2019 г. подписали расторжение договора купли-продажи по причине неисполнения обязательств по оплате и акции вернулись Аветисяну.
Новиков и представитель Модульбанка отказались от комментариев.
Что такое Модульбанк
Выходцы из Сбербанка Лагута, Петров и Новиков создали цифровой банк для малого бизнеса Модульбанк в 2014 г., сначала он работал как подразделение «Регионального кредита», принадлежавшего Аветисяну. В 2016 г. банк поменял название на Модульбанк, а Лагута, Петров и Новиков получили по 7,5%. Аветисяну понравилась их идея «сделать «Тинькофф» – только для бизнеса», рассказывали они изданию Inc.
Модульбанк зарабатывает в основном на комиссиях: чистый комиссионный доход за девять месяцев по МСФО составил почти 2 млрд руб., чистый процентный – 438 млн, чистая прибыль – 302 млн руб. Бизнес тяжелый, говорил гендиректор сервиса, работающего с малыми предприятиями: в нем велики издержки на соблюдение антиотмывочного закона, клиентов сложно проверить и акционеры несут большие риски. Из-за этого Модульбанк закрывает каждый 10-й новый счет, рассказывали Inc. его основатели.
Какие задачи стоят перед «Восточным»
Из Модульбанка Лагута, Петров и Новиков перешли в «Восточный», подконтрольный Аветисяну (через компанию «Финвижн») и двум его партнерам – Юсупову и Юрию Данилову. Их задача – помочь цифровой трансформации банка. Среди задач топ-менеджеров – изменить бизнес-модель «Восточного» с упором на обслуживание клиентов через дистанционные каналы, обновить устаревшую IT-инфраструктуру банка и сформировать сильную команду, рассказывал Петров. У основателей Модульбанка годовой контракт, они обеспечат изменения в IT-направлении и бизнес-линии «малый бизнес».
Петров подчеркивал, что все трое не планируют становиться совладельцами «Восточного», а также интегрировать бизнес Модульбанка или объединять оба банка.