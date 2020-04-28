Банку «Восточный» угрожают коронавирус и малый запас капитала

Банку «Восточный» угрожают коронавирус и малый запас капиталаPwC не уверена в его непрерывной работе, банк планирует справиться сам
PwC, которая проводила аудит отчетности банка «Восточный» по МСФО за 2019 г., указала на наличие «существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности банка непрерывно продолжать свою деятельность». Причин неопределенности, по мнению аудиторов, две: низкий уровень запаса регуляторного капитала и распространение коронавируса, оценить влияние которого на российскую экономику пока невозможно.
Прибыль пострадает от вируса
Последствия от коронавируса сейчас хоть и невозможно прогнозировать с какой-либо степенью точности, тем не менее клиентская база «Восточного» включает многих физлиц и представителей малого и среднего бизнеса, которые, вероятно, в наибольшей степени пострадают от этих последствий, говорится в отчетности банка. Даже несмотря на то что ЦБ и правительство предпринимают ряд мер, чтобы снизить нагрузку как на граждан и бизнес, так и на банки, существует высокий риск того, что финансовое положение многих заемщиков и вкладчиков «Восточного» в конце 2010 г. окажется хуже, чем в начале года, это может привести к снижению прибыли банка и к сокращению возможностей по развитию деятельности.
Средства клиентов «Восточного» за год сократились на 15,4% до 153 млрд руб., в том числе граждан – на 12% до 147,8 млрд руб.
Руководство «Восточного», говорится в отчетности, учло при подготовке отчетности влияние пандемии на банк и возможность соблюдать минимальные нормативы ЦБ как минимум в течение года. «Несмотря на предстоящие трудности, руководство считает, что все еще разумно ожидать, что банк продолжит улучшать показатели достаточности капитала в течение следующих 12 месяцев», – говорится в его отчетности.
Прибыль пострадала от страхования
Ситуация с заработком осложняется тем, что со второй половины 2019 г. «Восточный» уплачивает повышенную ставку Агентству по страхованию вкладов (АСВ), это уменьшает прибыльность операций банка, говорится в отчетности. Повышенная ставка действует до 6 июня 2020 г. Повышенные отчисления в АСВ обошлись «Восточному» в 2,8 млрд руб. – из-за этого чистая его прибыль за 2019 г. уменьшилась на 16,2% до 6,2 млрд руб. Всю заработанную прибыль банк направил в капитал, который за минувший год вырос на четверть и составил 29,6 млрд руб.
Соблюдение нормативов ЦБ по капиталу в прошлом году давалось банку непросто: «Восточный» второй год переживает корпоративный конфликт. В 2018 г. «Восточный» планировал провести допэмиссию на 5 млрд руб., но из-за конфликта основных акционеров (Артем Аветисян с партнерами против Baring Vostok) сделать это не удалось, и в январе 2020 г. ЦБ признал ее несостоявшейся. В июле 2019 г. норматив достаточности базового капитала (Н1.1) «Восточного» на шесть дней опустился ниже пороговых 5,125%. Это означало, что банк должен в течение 45 дней либо восстановить его своими силами, либо списывать вечный субординированный долг.
Такой долг у банка есть – на 7,9 млрд руб., но «Восточный» не стал списывать суборд, выправив ситуацию своими силами. Правда, банк отменил выплату 401 млн руб. купона по этому займу. На конец года банк хоть и выполнял все обязательные нормативы достаточности капитала, но без учета надбавок, которые надо иметь на конец квартала. Банки, которые не соблюдают нормативы достаточности капитала с учетом надбавок, не могут распределять прибыль между акционерами и платить дивиденды. PwC в отчетности «Восточного» за 2018 г. также указывала, что «будущие события или условия могут привести к тому, что группа утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность».
Для того чтобы поддержать капитал в прошлом году, кроме отмены выплаты купона по суборду «Восточный» продал портфель ценных бумаг на 40,1 млрд руб. Это привело к уменьшению активов, взвешенных с учетом риска, для целей расчета обязательных нормативов, говорится в отчетности банка. Банк также уменьшил размер вновь выдаваемых кредитов юрлицам и усилил контроль за обеспечением по ним: сейчас банк активно проводит процедуры взыскания залогов.
Помощь не понадобится
ЦБ в прошлом году провел внеплановую проверку «Восточного», по итогам которой предписал досоздать резервы (5 млрд руб., писал РБК): банк сделал это, не нарушив нормативы. С учетом этой цифры и еще двух предписаний ЦБ на 19 млрд и 5 млрд руб. всего «Восточный» по требованию ЦБ доначислил 29 млрд руб. резервов.
Руководство «Восточного» разработало план действий для поддержания нормативного капитала, увеличения прибыльности бизнеса и минимизации влияния коронавируса на результаты банка. План банка не учитывает дополнительные вливания со стороны акционеров. Он намерен перевести клиентов в дистанционные каналы обслуживания, активно развивать интернет-банк и мобильное приложение, ставить приоритетом сервис доставки кредитных, депозитных и комиссионных продуктов. Между тем «Восточный» планирует сокращать выдачи кредиток, в потребкредитовании намерен выдавать обеспеченные кредиты, сократить POS-кредитование, полностью остановить выдачу корпоративных кредитов и улучшить процедуру взыскания залогов. Если банк выполнит план, то сможет повысить уровень достаточности капитала и продолжать соблюдать нормативы без проведения серьезной реструктуризации бизнеса как по размеру, так и по характеру, говорится в его отчетности.