Банку «Восточный» угрожают коронавирус и малый запас капитала

Последствия от коронавируса сейчас хоть и невозможно прогнозировать с какой-либо степенью точности, тем не менее клиентская база «Восточного» включает многих физлиц и представителей малого и среднего бизнеса, которые, вероятно, в наибольшей степени пострадают от этих последствий, говорится в отчетности банка. Даже несмотря на то что ЦБ и правительство предпринимают ряд мер, чтобы снизить нагрузку как на граждан и бизнес, так и на банки, существует высокий риск того, что финансовое положение многих заемщиков и вкладчиков «Восточного» в конце 2010 г. окажется хуже, чем в начале года, это может привести к снижению прибыли банка и к сокращению возможностей по развитию деятельности.