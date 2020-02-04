Банк «Восточный» не выполнил требования ЦБ, следует из его отчетности на сайте регулятора: он выполнял все обязательные нормативы достаточности капитала – но без учета надбавок, которые надо иметь на конец квартала. К концу IV квартала значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1), основного (Н1.2) и собственных средств (Н1.0) у не системно значимых банков должно быть 6,75, 8,25 и 10,25%, у «Восточного» же получилось 5,4, 7,7 и 8,9%. Сильнее всего у банка просел норматив Н1.1 (отношение базового капитала к взвешенным по риску активам, его минимальное значение без надбавок – 4,5%), с надбавкой «Восточный» соблюдал его только один день в декабре, говорится в его отчетности.