Сбербанк затруднил многим россиянам оплату картами

Сбербанк затруднил многим россиянам оплату картамиОн отказался обслуживать карты с истекшим сроком действия
Сбербанк до сих пор не принимает карты с истекшим сроком действия в обслуживаемых им торговых точках, рассказали «Ведомостям» сотрудники двух банков. Один из них и третий собеседник «Ведомостей», знающий это от сотрудника платежной системы, указывают, что Сбербанк не собирается этого делать в принципе.
Отказ Сбербанка обслуживать истекшие карты означает, что клиенты смогут расплатиться ими в лучшем случае через раз. Госбанк обслуживает больше половины всех российских магазинов, принимающих безналичную оплату. В 2018 г., по данным ФАС, он занимал 67% российского рынка эквайринга по обороту. В том же году он вошел в пятерку крупнейших экваейров мира по количеству обслуживаемых транзакций, по версии The Nilson Report. На конец прошлого года Сбербанк обслуживал 1,3 млн торговых точек, в которых у него установлены 2,2 млн POS-терминалов (76% от всех в стране), следует из его данных.
Платежные системы и ЦБ в марте – начале апреля рекомендовали банкам не отклонять операции по картам, срок действия которых истек, поскольку из-за режима изоляции люди не всегда могут получить новые. Регулятор рекомендовал продлить обслуживание истекших карт до 1 июля. Чтобы такие карты работали, банки должны внести изменения в настройки эмиссии и приема карт. Если выпустивший карту банк внес необходимые изменения, а принимающий карты (эквайер) – нет, то операция не пройдет.
Сбербанк мотивировал свой отказ технологической сложностью внедрения изменений: на это уйдет несколько месяцев и за это время карантин закончится, продолжает собеседник «Ведомостей». Кроме того, делится он, перенастроить такую сеть довольно дорого: в ряде случаев банк не может обновить софт в терминалах дистанционно и централизованно, и для изменения настроек требуется выезд инженеров. Пресс-служба Сбербанка на запрос не ответила.
ЦБ не комментирует действующие банки, напомнил его представитель, добавив, что техническая возможность настроить процессинг банков таким образом, чтобы карты с истекшим сроком действия продолжали работать, существует. По его словам, более 60 банков это уже сделали. «По нашему мнению, банки, особенно крупные, должны понимать свою социальную ответственность перед нашими гражданами с учетом сложной ситуации с пандемией коронавируса и самоизоляцией и должны как можно быстрее доработать свои процессы и процедуры для того, чтобы их клиенты могли пользоваться картами с истекшим сроком действия. Мы мониторим ситуацию», – сказал представитель ЦБ.
К чему это приведет
Россельхозбанк (РСХБ) не знает о сложившейся ситуации, сообщила его пресс-служба. В то же время банк считает, что «если это действительно так, то в условиях соблюдения карантина, когда затруднены массовый выпуск и доставка карт по всей территории России, отказ Сбербанка, как главного игрока, занимающего порядка 60% рынка эквайринга, будет критичен для многих клиентов». А топ-менеджер крупного банка указывает, что в результате может гарантировать клиентам только то, что по истекшим картам они смогут снять наличные в банкоматах.
Пока массовых жалоб клиентов на отказ обслуживать истекшие карты нет, этот аргумент приводил Сбербанк, указывает он. Но в ближайшее время ситуация может ухудшиться, поскольку изоляция длится уже второй месяц и возрастает доля карт, срок действия которых закончился. Собеседник в крупном банке-эквайере говорит, что его банк внес необходимые изменения и видит попытки расплатиться истекшими картами, но по половине таких операций приходят отказы. Это значит, что многие банки-эмитенты не обновили настройки. В их числе и Сбербанк, сообщали «Ведомостям» в его колл-центре. Банк это не комментирует.
Только у ВТБ количество карт, срок действия которых истекает в апреле – июне 2020 г., составляет около 500 000, сообщила пресс-служба (срок жизни карт продлен до 1 июля). У Райффайзенбанка это около 5% портфеля карт, говорит член правления банка Роман Зильбер, истекшими картами можно пользоваться до 30 сентября. «Тинькофф» в марте – апреле продлил обслуживание примерно 10 000 карт, у которых истек срок действия, сообщила пресс-служба. Промсвязьбанк сделал это для 30 000 своих карт, указал директор департамента платежных карт Промсвязьбанка Александр Петров (жалоб от клиентов на невозможность расплатиться такими картами банк не получал). Эти банки, а также Московский кредитный банк (МКБ), РСХБ, «Русский стандарт» и Совкомбанк не только продлили сроки обслуживания своих карт, но и принимают истекшие карты к оплате в торговых точках, которые обслуживают, если это позволяют делать банки-эмитенты.
В то же время есть особенность, обращает внимание представитель МКБ: возможность оплаты истекшей картой зависит от настройки устройства, и даже если карта бесконтактная, необходимо будет провести оплату с использованием чипа, т. е. вставить карту в устройство и ввести пин-код. По его словам, в случае претензий основные риски ложатся на банк-эквайер, но обслуживание истекших карт по чипу с вводом пин-кода снижает уровень риска для эквайеров. Обслуживание карт с истекшим сроком действия – это ответственность и риски эмитента, который принимает решение об авторизации операции, говорит Петров.
Два собеседника «Ведомостей» считают, что проблема с истекшими картами не столь острая, поскольку сейчас можно выпустить виртуальную карту и загрузить ее в мобильный кошелек Apple или Google Pay полностью дистанционно, а также расплачиваться по реквизитам цифровых карт в интернете. Кроме того, у многих россиян, как правило, есть несколько карт. По данным ЦБ, на конец 2019 г. в России было 197 млн активных карт.