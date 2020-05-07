Сбербанк затруднил многим россиянам оплату картами

Только у ВТБ количество карт, срок действия которых истекает в апреле – июне 2020 г., составляет около 500 000, сообщила пресс-служба (срок жизни карт продлен до 1 июля). У Райффайзенбанка это около 5% портфеля карт, говорит член правления банка Роман Зильбер, истекшими картами можно пользоваться до 30 сентября. «Тинькофф» в марте – апреле продлил обслуживание примерно 10 000 карт, у которых истек срок действия, сообщила пресс-служба. Промсвязьбанк сделал это для 30 000 своих карт, указал директор департамента платежных карт Промсвязьбанка Александр Петров (жалоб от клиентов на невозможность расплатиться такими картами банк не получал). Эти банки, а также Московский кредитный банк (МКБ), РСХБ, «Русский стандарт» и Совкомбанк не только продлили сроки обслуживания своих карт, но и принимают истекшие карты к оплате в торговых точках, которые обслуживают, если это позволяют делать банки-эмитенты.