Банки сэкономят на страховании вкладов 70 млрд рублей в этом году

Банки сэкономят на страховании вкладов 70 млрд рублей в этом годуСнижение взносов в АСВ действует с I квартала
Банки смогут сэкономить на взносах в Фонд страхования вкладов (ФСВ) уже с I квартала. Такое решение принял совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ), говорится в его сообщении. Уменьшить взносы задним числом, не дожидаясь III квартала, стало возможным за счет принятых 25 мая поправок в закон о страховании вкладов. Снизить взносы в качестве одной из антикризисных мер обещала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 17 апреля, но о том, что пониженная ставка будет применяться с начала года, она не говорила.
Базовая ставка взносов в ФСВ за I и II кварталы составит 0,1% вместо 0,15% от средней суммы застрахованных вкладов за квартал. Дополнительная и повышенная дополнительная ставки страховых взносов, по которым платят банки, привлекающие средства населения под повышенные проценты, либо с неустойчивым, по оценке ЦБ, финансовым положением – 25% (вместо 50%) и 300% (вместо 500%) базовой ставки соответственно. Чтобы определить банки, уплачивающие дополнительную или повышенную дополнительную ставку, ЦБ ежемесячно рассчитывает базовый уровень доходности вкладов на основе ставок банков, привлекших две трети вкладов, говорится в поправках.
Те банки, которые уже перечислили взносы в ФСВ за I квартал в этом году по действовавшим ранее ставкам, смогут уменьшить взносы за следующий квартал на сумму переплаты.
Это мера должна увеличить возможности банков по реструктуризации кредитов населению и поддержке кредитования экономики в условиях пандемии, говорится в сообщении АСВ. По предварительным расчетам агентства, банки сэкономят на уплате страховых взносов за год порядка 70 млрд руб.
«Ведомости» направили запросы в 10 крупнейших банков. Снижение ставок страховых взносов банков в ФСВ позволит Россельхозбанку снизить расходы на 700 млн руб. ежеквартально, оценил его представитель. Банку «Открытие» это сэкономит 900 млн руб., сказал его представитель.
Годовая экономия на страховых взносах, оцененная АСВ в 70 млрд руб., гипотетически могла бы дать возможность банковской системе нарастить общий кредитный портфель на 1%, оценивает вице-президент – старший кредитный эксперт Moody’s Ольга Ульянова, но в целом агентство не ожидает значительного роста кредитования в этом году. «Либо банки на сэкономленные деньги могли бы досоздать резервы на кредитные потери в объеме 0,12%», – предполагает она. По прогнозам Moody’s, по итогам 2020–2021 гг. российским банкам придется создать резервов на 5,5% от среднего кредитного портфеля.
На величину ставок по вкладам эта мера скорее всего окажет минимальное влияние, увеличения ставок можно ожидать только от отдельных игроков, имеющих существенные оттоки вкладов, считает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин, в данном вопросе важнее значение ключевой ставки и экономическая конъюнктура. Ставка по вкладам может измениться всего лишь на 0,2 п. п. в год, прокомментировал представитель Сбербанка, возможные рыночные изменения ставки явно будут выше.
Существенного влияния на ставки по вкладам в связи со снижением отчислений в ФСВ не будет, так как на фоне торможения темпов кредитования из-за коронавируса банки особо не нуждаются в наращивании вкладов, говорит директор по банковским рейтингам «Эксперта РА» Людмила Кожекина. Кроме того, продолжает она, прибыльность банковского бизнеса окажется под давлением в связи с ростом проблемной задолженности, поэтому многие банки сейчас сокращают расходы.