Банки сэкономят на страховании вкладов 70 млрд рублей в этом году

Банки смогут сэкономить на взносах в Фонд страхования вкладов (ФСВ) уже с I квартала. Такое решение принял совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ), говорится в его сообщении. Уменьшить взносы задним числом, не дожидаясь III квартала, стало возможным за счет принятых 25 мая поправок в закон о страховании вкладов. Снизить взносы в качестве одной из антикризисных мер обещала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 17 апреля, но о том, что пониженная ставка будет применяться с начала года, она не говорила.