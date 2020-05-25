Как изменится страхование вкладов

Поправки предусматривают пять так называемых особых обстоятельств, когда клиенты-физлица могут претендовать на страховое возмещение размером до 10 млн руб. вместо нынешних 1,4 млн руб. Эта часть поправок вступит в силу с 1 октября 2020 г. С этого момента при наступлении страхового случая получить до 10 млн руб. вправе: