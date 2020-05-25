Как изменится страхование вкладов

Как изменится страхование вкладовС октября оно распространится на новые виды счетов
Президент Владимир Путин 25 мая подписал поправки к закону о страховании вкладов (163-ФЗ). Одна из главных новаций – увеличение страхового возмещения до 10 млн руб. по некоторым видам счетов.
Обновленный закон также распространяет право на страховку на некоммерческие организации и меняет порядок отчисления страховых взносов для банков.Часть поправок вступает в силу с момента публикации, часть – с октября этого года.
Страховка на 10 миллионов
Поправки предусматривают пять так называемых особых обстоятельств, когда клиенты-физлица могут претендовать на страховое возмещение размером до 10 млн руб. вместо нынешних 1,4 млн руб. Эта часть поправок вступит в силу с 1 октября 2020 г. С этого момента при наступлении страхового случая получить до 10 млн руб. вправе:
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