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Как изменится страхование вкладов

С октября оно распространится на новые виды счетов
Анна Третьяк
Андрей Гордеев / Ведомости

Президент Владимир Путин 25 мая подписал поправки к закону о страховании вкладов (163-ФЗ). Одна из главных новаций – увеличение страхового возмещения до 10 млн руб. по некоторым видам счетов.

Обновленный закон также распространяет право на страховку на некоммерческие организации и меняет порядок отчисления страховых взносов для банков.Часть поправок вступает в силу с момента публикации, часть – с октября этого года.

Страховка на 10 миллионов

Поправки предусматривают пять так называемых особых обстоятельств, когда клиенты-физлица могут претендовать на страховое возмещение размером до 10 млн руб. вместо нынешних 1,4 млн руб. Эта часть поправок вступит в силу с 1 октября 2020 г. С этого момента при наступлении страхового случая получить до 10 млн руб. вправе:

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных