Основатели Модульбанка требуют с Аветисяна 650 млн рублей

Петров, Лагута и Новиков считают, что Аветисян необоснованно обогатился, когда в декабре минувшего года основатели вышли из капитала, бесплатно отдав Аветисяну в общей сложности 22,5% акций. Дело в том, что когда Лагута, Новиков и Петров в 2016 г. получили от Аветисяна по 7,5% акций Модульбанка, их стоимость по договору была 230 млн руб. Но основатели за свои пакеты не заплатили сразу, а должны были рассчитаться в рассрочку несколькими траншами до осени 2021 г. за счет дивидендов банка, говорится в иске. Первый транш должен был быть в 2019 г., но так как стороны договорились выйти из капитала раньше – в декабре минувшего года, 22,5% акций вернулись к Аветисяну на безвозмездной основе и без оценки их стоимости, указано в иске.