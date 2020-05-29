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Основатели Модульбанка требуют с Аветисяна 650 млн рублей

Они считают, что он незаконно обогатился на их акциях
Екатерина Литова Анна Михеева
Артем Аветисян /Евгений Разумный / Ведомости

Три основателя Модульбанка – Андрей Петров, Яков Новиков и Олег Лагута – решили судиться с основным акционером банка Артемом Аветисяном: все трое подали к нему иски и требуют суммарно более 650 млн руб., следует из картотеки арбитражных дел. «Ведомости» ознакомились с копией иска Петрова на 220 млн руб., его подлинность подтвердил адвокат МКА «Князев и партнеры» Роман Францев, представляющий в суде всех трех основателей. Иски Новикова и Лагуты к Аветисяну аналогичные, объяснили они «Ведомостям».

Петров, Лагута и Новиков считают, что Аветисян необоснованно обогатился, когда в декабре минувшего года основатели вышли из капитала, бесплатно отдав Аветисяну в общей сложности 22,5% акций. Дело в том, что когда Лагута, Новиков и Петров в 2016 г. получили от Аветисяна по 7,5% акций Модульбанка, их стоимость по договору была 230 млн руб. Но основатели за свои пакеты не заплатили сразу, а должны были рассчитаться в рассрочку несколькими траншами до осени 2021 г. за счет дивидендов банка, говорится в иске. Первый транш должен был быть в 2019 г., но так как стороны договорились выйти из капитала раньше – в декабре минувшего года, 22,5% акций вернулись к Аветисяну на безвозмездной основе и без оценки их стоимости, указано в иске.

За три года стоимость акций Модульбана возросла почти в два раза, счтатают его основатели.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных