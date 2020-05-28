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ЦБ отложил расчет долговой нагрузки заемщика при выдаче ипотеки

Учет этого показателя регулятор планировал ввести с 1 июля
Анна Михеева
Максим Стулов / Ведомости

Банк России не будет с 1 июля вводить показатель долговой нагрузки (ПДН) для расчета коэффициентов риска по ипотечным кредитам, как планировал сделать ранее. Об этом заявила на пресс-конференции первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

«Мы, как и все остальные регуляторы, приняли решение отложить в этом году ужесточительные меры, — сказала Юдаева, отвечая на вопрос, планирует ли ЦБ вводить ужесточение выдачи ипотечных кредитов с 1 июля при высоком ПДН заемщика. – В будущем, когда такая необходимость возникнет, мы рассмотрим, но сейчас такой необходимости нет».

ПДН — это отношение платежей заемщика по всем кредитам к его ежемесячному доходу. Банки стали рассчитывать этот показатель в октябре 2019 г. Чем больше ПДН и ниже первоначальный взнос по кредиту, тем выше коэффициенты риска и тем больше капитала требуется банку для выдачи кредита. Так ЦБ боролся с перегревом рынка потребительского кредитования. Действительно, после введения ПДН выдача необеспеченных ссуд стала расти медленнее. И следующей мерой должен был стать учет ПДН для ипотечных ссуд, чтобы ограничить их выдачу закредитованным заемщикам.

В апреле ЦБ отменил надбавки к коэффициентам риска по ипотеке, выданной до 1 апреля. Коэффициенты риска используются для расчета нормативов достаточности капитала. Отмена надбавок позволит банкам высвободить 110 млрд руб. накопленных буферов капитала, что «даст больше возможностей для продолжения кредитования», говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина 3 апреля во время пресс-конференции. Ранее ЦБ сделал более гибким расчет надбавок к коэффициентам риска для ипотеки с первым взносом 15–20%: с 1 апреля они зависят от показателя долговой нагрузки заемщика.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных