ЦБ отложил расчет долговой нагрузки заемщика при выдаче ипотеки

ПДН — это отношение платежей заемщика по всем кредитам к его ежемесячному доходу. Банки стали рассчитывать этот показатель в октябре 2019 г. Чем больше ПДН и ниже первоначальный взнос по кредиту, тем выше коэффициенты риска и тем больше капитала требуется банку для выдачи кредита. Так ЦБ боролся с перегревом рынка потребительского кредитования. Действительно, после введения ПДН выдача необеспеченных ссуд стала расти медленнее. И следующей мерой должен был стать учет ПДН для ипотечных ссуд, чтобы ограничить их выдачу закредитованным заемщикам.