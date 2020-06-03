А1 нашла еще один актив беглого банкира Беджамова

Арбитражный суд Москвы по делу о банкротстве совладельца рухнувшего Внешпромбанка (ВПБ) Георгия Беджамова арестовал здание в центре Москвы кадастровой стоимостью 464 млн руб., следует из решения суда. Здание и то, что его настоящим собственником является бежавший из России Беджамов, обнаружила компания А1 в рамках мероприятий по розыску и возврату похищенных из ВПБ средств его бывшим руководством, рассказал «Ведомостям» человек, близкий к одной из сторон процесса. Эту информацию подтвердил член правления А1 Кирилл Бабаев. А1 – инвестиционное подразделение «Альфа-групп» Михаила Фридмана и его партнеров, она представляет интересы конкурсного управляющего Внешпромбанка – Агентства по страхованию вкладов (АСВ). «Ведомости» ожидают ответа АСВ и финансового управляющего.