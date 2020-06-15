Спрос населения на кредиты продолжает расти

После смягчения режима самоизоляции в июне граждане вновь пошли в банки за кредитами. По данным Центробанка, с 1 по 9 июня розничный портфель банков увеличился на 0,3%, что больше, чем за весь май (0,2%). Розничное кредитование растет второй месяц подряд после падения на 0,7% в апреле. Но все же пока его темпы гораздо ниже среднемесячных в 2019 г. и I квартале 2020 г. (около 1,4%), отмечается в сообщении ЦБ.