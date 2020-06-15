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Спрос населения на кредиты продолжает расти

Но говорить о докризисных уровнях еще рано, указывают эксперты
Анна Михеева Артур Арутюнов
Евгений Разумный / Ведомости

После смягчения режима самоизоляции в июне граждане вновь пошли в банки за кредитами. По данным Центробанка, с 1 по 9 июня розничный портфель банков увеличился на 0,3%, что больше, чем за весь май (0,2%). Розничное кредитование растет второй месяц подряд после падения на 0,7% в апреле. Но все же пока его темпы гораздо ниже среднемесячных в 2019 г. и I квартале 2020 г. (около 1,4%), отмечается в сообщении ЦБ.

«Ведомости» направили запросы в 10 крупнейших банков. Выдачи потребительских кредитов в Сбербанке в первые дни июня ‒ в рамках запланированных значений, сказал представитель банка, не уточнив, каких именно. В Райффайзенбанке в июне спрос на розничные кредиты вырос более чем в 1,5 раза по сравнению с маем, говорит руководитель направления по развитию кредитования банка Дмитрий Сивов. Однако возврата к докризисным объемам марта он ожидает не раньше июля – августа, когда будут сняты все ограничения и рынок вернется к прежнему ритму.

По оценке ВТБ, в июне выдачи кредитов наличными могут вырасти на 24% по сравнению с маем, в котором банк выдал их на 41 млрд руб. Автокредитование, говорит представитель банка, может вырасти в 1,5 раза против майских 3,3 млрд руб.: рост обеспечит новая программа госсубсидирования. Ипотечное кредитование, ожидает банк, вырастет на 20% по сравнению с 62,4 млрд руб. в предыдущем месяце. 

В Газпромбанке за первые две недели июня выдачи потребительских кредитов уже сопоставимы с результатом за весь февраль 2020 г., сказал представитель банка, активность заемщиков возвращается на прежний уровень.

Кредитование населения упало до уровня 2015 года

Банкиры ждут восстановления спроса не раньше осени

В июне розничное кредитование должно было активизироваться из-за ослабления режима самоизоляции, говорит вице-президент – старший кредитный эксперт агентства Moody’s Ольга Ульянова, появления некоторой определенности в части доходов граждан, удовлетворения отложенного спроса и, наконец, программ льготной ипотеки. Но сокращению кредитных портфелей банков технически препятствуют реструктуризация кредитов и рост просроченной задолженности, ведь выплаты по таким кредитам заемщиками не производятся, говорит она. «Говорить о переходе кредитования к устойчивому росту рано: банки в ближайшие несколько месяцев будут весьма разборчивы в выборе заемщиков и будут поддерживать объемы новых выдач на уровне гашений», – заключает она. 

Рост просроченной задолженности сейчас сдерживает проводимая банками реструктуризация кредитов физлицам, но по окончании льготных периодов можно ожидать значительного увеличения просроченной задолженности ‒ до 10% от портфеля, подтверждает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин.

По данным ЦБ, с 20 марта по 3 июня банки реструктурировали около 3% портфеля розничных кредитов на 510 млрд руб. 

Агрессивного роста розничных портфелей в 2020 г. ждать не стоит из-за снижения доходов потенциальных заемщиков и усиления риск-политик банков, говорит младший директор по банковским рейтингам «Эксперта РА» Ксения Балясова. В случае стабилизации макроэкономической ситуации и отсутствия второй волны пандемии к концу года объем розничных кредитов вырастет менее чем на 10%, говорит она.

Во втором полугодии мы ожидаем восстановления розничного кредитования, но по итогам года оно не превысит 10% (в I квартале оно составило 3,5%), согласен аналитик Fitch Антон Лопатин, но в случае второй волны пандемии рост еще затормозится. Также есть значительный потенциал для роста реструктуризаций, и общая доля таких кредитов может достигнуть 10% и выше против 5% на 3 июня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных