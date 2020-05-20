Кредитование населения упало до уровня 2015 года

Кредитование населения упало до уровня 2015 годаБанкиры ждут восстановления спроса не раньше осени
После рекордного марта, когда банки одолжили россиянам 920 млрд руб., апрель ожидаемо стал провальным: выдачи ипотеки, автокредитов, кредитов наличными и POS-кредитов упали более, чем в два раза – до 439 млрд руб. Об этом свидетельствуют мониторинг исследовательской компании Frank RG. Это на 45% меньше, чем в апреле прошлого года – падение оказалось рекордным с весны кризисного 2015 г. Сумма выданных кредитов упала до трехлетнего минимума – в апреле банки выдали на 100 млрд руб. больше, чем в феврале 2017 г.
Упало все
Сильнее всего кризис ударил по автокредитованию – оно сократилось более, чем в пять раз – на 81,6% до 13,5 млрд руб. по сравнению с мартом и на 79% – с апрелем 2019 г. Далее идут POS-кредиты, выдачи которых снизились «всего» втрое до 8,7 млрд руб. – на 66 и 69% ниже марта этого года и апреля прошлого. Кредиты наличными упали на 58,5 и 55% соответственно – 203 млрд руб. Меньше всего пострадала ипотека: банки выдали 213,2 млрд руб., что на 37% ниже марта и на 15,5% – прошлого апреля.
Обвал необеспеченного потребкредитования в апреле подтверждают данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ), куда передает данные крупнейший розничный игрок – Сбербанк. Банки в апреле, по данным ОКБ, выдали 661 000 потребкредитов на 215 млрд руб., это на 56% меньше, чем в предыдущем месяце. Годовой темп падения сопоставим: на 55% по числу и на 51% по размеру кредитов. Выдачи кредиток, по данным ОКБ, в апреле упали втрое (67%). В апреле банки выдали 267 000 кредитных карт с суммарным лимитом 19,4 млрд руб. против почти 800 000 кредиток с лимитом 59,3 млрд руб. в марте. В годовом выражении лимит по картам сократился еще сильнее – в 4,3 раза.
У Сбербанка в апреле выдачи кредитов гражданам сократились до 166 млрд руб., что банк связывает с режимом самоизоляции: результат почти вдвое меньше обычного: на 47% меньше, чем в марте. При этом падение было неоднородным: выдачи потребительских кредитов просели на 59%, а ипотеки – всего на 9%. В результате Сбербанк впервые за три года сократил портфель кредитов населению.
Второй банк страны, ВТБ в апреле выдал гражданам кредитов на 93,5 млрд руб., что на 40% меньше, чем в марте и на 31,5%, чем в апреле прошлого года. Из-за пандемии кредитование наличными сократилось на 58%, автокредитование – на 79%, ипотеки – на 30% по сравнению с рекордным мартом.
В Промсвязьбанке больше всего снизились выдачи необеспеченного потребкредитования, меньше всего – ипотеки, примерно на 15% в сравнении с мартом, говорит директор департамента розничного кредитования ПСБ Андрей Точеный. Как и весь банковский рынок Россельхозбанк (РСХБ) в апреле и начале мая наблюдает сокращение выдач в потребкредитовании, при этом выдачи ипотеки в РСХБ выросли, говорит представитель банка, не называя конкретных цифр.
В марте был частично реализован апрельский спрос – многие заемщики досрочно решили взять кредит в ожидании роста цен на товары длительного пользования (автомобили, бытовая техника и электроника, квартиры) и повышения ставок, говорит руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин. Кроме того, апрельское снижение выдач было обусловлено еще пересмотром риск-политик рядом банков, а также в целом ухудшением входящего потока заемщиков (снижение дохода или высокий риск потери работы). В апреле выдачи кредитов снизились из-за падения доходов и ужесточения риск-метрик в банках, подтвердил на пресс-конференции президент Сбербанка Герман Греф.
В связи с кризисной ситуацией в экономике в апреле банки значительно урезали лимиты по кредитным картам и снизили уровень одобрения по потребкредитам, что и привело к падению выдач, отмечает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмила Кожекина. Плюс ко всему многие банки перестали кредитовать заемщиков, работающих в отраслях, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.
Значительный провал выдач именно в автокредитовании связан с введением жестких карантинных мер в ряде регионов (прежде всего, в Москве и области) в апреле, говорит Доронкин: это привело к остановке работы автосалонов и резкому снижению объема оффлайн-продаж автомобилей. К тому же, продолжает эксперт, на фоне ослабления рубля начался рост цен на новые автомобили отдельных марок, что также могло отразиться на спросе.
Когда восстановится спрос
Сбербанк ожидает, что спрос на розничные кредиты начнет расти только осенью, рассказал Греф: «В ближайшие месяцы вряд ли можно ожидать как восстановления спроса, так и того, что банки резко открутят эти метрики обратно. Я бы говорил о тенденции восстановления темпов прироста кредитного портфеля не раньше осени. Может быть, в сентябре».
Доронкин также считает, что спрос начнет восстанавливаться не раньше IV квартала, но сейчас прогнозы делать сложно – «мы еще весь спад, возможно, не увидели». Аналитики АКРА ожидают дальнейшее падение кредитования в мае, более медленное – ипотеки, благодаря госпрограмме льготной ипотеки под 6,5%, доступной с конца апреля, говорит заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов Виктор Антонов. Восстановление активности можно ожидать к концу года при отсутствии второй волны кризиса, добавляет он.
ВТБ увидели оживление продаж уже в конце апреля по сравнению с началом месяца, говорит его представитель. По прогнозам госбанка, в мае кредитование наличными восстановится на 10%, в автокредитовании рост будет порядка 70%. При этом объем ипотечных сделок в мае будет не ниже апрельского, а год-к-году продолжит расти: по итогам этого года выдачи ВТБ увеличатся на 23%, прогнозирует госбанк.
Восстановления объемов кредитования на «докоронавирусный» уровень можно ожидать к осени, считает Точеный из ПСБ: по мере снятия ограничений будет снижаться давление на экономику, работодатели и люди адаптируются к новым условиям, появится больше возможностей оценить влияние пандемии на занятость и доходы потенциальных заемщиков, Точеный.
По итогам мая-начала июня в РСХБ ожидают, что выдачи потребкредитов начнут выравниваться относительно предыдущих месяцев: спрос на ипотечные кредиты будет расти и драйвером этого спроса выступит, в первую очередь, госпрограмма льготной ипотеки, говорит представитель банка.