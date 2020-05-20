Кредитование населения упало до уровня 2015 года

Сильнее всего кризис ударил по автокредитованию – оно сократилось более, чем в пять раз – на 81,6% до 13,5 млрд руб. по сравнению с мартом и на 79% – с апрелем 2019 г. Далее идут POS-кредиты, выдачи которых снизились «всего» втрое до 8,7 млрд руб. – на 66 и 69% ниже марта этого года и апреля прошлого. Кредиты наличными упали на 58,5 и 55% соответственно – 203 млрд руб. Меньше всего пострадала ипотека: банки выдали 213,2 млрд руб., что на 37% ниже марта и на 15,5% – прошлого апреля.