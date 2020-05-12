Банки реструктурировали россиянам 330 млрд рублей кредитов

Банки реструктурировали россиянам 330 млрд рублей кредитовЭто 2% всего розничного портфеля
За полтора месяца, с 20 марта по 6 мая, банки реструктурировали населению долгов на общую сумму около 330 млрд руб., отмечает ЦБ в «Финансовом пульсе». Это почти 2% розничного кредитного портфеля банков, который на 1 апреля составлял 18,3 трлн руб. (данные ЦБ). Всего граждане подали около 1,4 млн заявок на изменение условий кредитного договора, в том числе в связи со снижением дохода из-за распространения коронавируса, говорится в обзоре.
Закон о кредитных каникулах, который дает россиянам право получить отсрочку платежей в банке или микрофинансовой организации (МФО) до полугода, вступил в силу 3 апреля. Но еще до этого банки стали реструктурировать долги заемщиков по собственным программам. Так, только 14,7% (210 200) всех поступивших обращений частные заемщики подали в банки по программе кредитных каникул, указано в обзоре ЦБ. Чаще всего заемщикам требовалась отсрочка по потребительским кредитам ( 85 700 обращений), по кредитным картам (61 400) и ипотеке (41 100 заявок).
«Самый высокий уровень одобрения заявок на кредитные каникулы – по ипотеке, он составляет 80%», – заявила на пресс-конференции 8 мая председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Ниже всего процент одобрения сейчас по автокредитам – около 20%, сказала она. В МФО на 6 мая поступило около 15 000 заявок о реструктуризации задолженности, согласно опросу, проведенному ЦБ, положительное решение принимается более чем в 90% случаев.
Сейчас банки рассматривают еще около 150 000 требований заемщиков, 60% которых – по потребкредитам, говорится в обзоре ЦБ. Пик роста просроченной задолженности придется на вторую половину года или даже на начало следующего, заявила Набиуллина.
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Период активного спроса, когда заемщики, не до конца разобравшись в сути инструмента, активно подавали заявки, уже прошел, указывает руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский. Сейчас число заявок планомерно снижается, дальнейшая динамика сильно зависит от эпидемиологической и экономической обстановки в стране, говорит он.
Говорить о том, что основная часть заемщиков, испытывающих проблемы, уже обратилась в банки, пока рано, считают эксперты. Кредитные каникулы дают право попросить отсрочку платежа в любой день до 30 сентября 2020 г. Не все могли собрать нужные подтверждающие документы, кто-то колеблется, да и цифра в 330 млрд руб. – это примерно 2% всех кредитов физлиц – выглядит достаточно скромной, указывает аналитик Fitch Антон Лопатин.
Доходы заемщиков далеки от восстановления и при этом все большее количество граждан получает необходимые официальные подтверждения их снижения, согласна вице-президент – старший кредитный эксперт агентства Moody’s Ольга Ульянова. Пик обращений граждан в банки – как по государственной, так и по программам банков – может прийтись на май или июнь, указывает она.
Программа кредитных каникул подразумевает, что проценты в период отсрочки заемщик не платит, но банк их начисляет, добавляя к телу основного долга, их придется потом погасить, говорит Лопатин, т. е. банк эти доходы все равно получит (при условии, что заемщик вернется в график). Если взять среднюю ставку по кредиту в 20%, то за апрель – октябрь процентный доход банков от 330 млрд уже реструктурированных кредитов составит примерно 30 млрд руб., говорит он.
По оценкам Ульяновой, реструктуризация кредитов домохозяйствам на сумму более чем в 330 млрд руб. при той композиции реструктурированного портфеля, о которой заявил ЦБ (а именно: в портфеле превалируют беззалоговые потребительские кредиты), может лишить банки в этом году процентных доходов на сумму более 20 млрд руб. или отсрочить момент получения этих доходов до конца 2020 г.
Потерянный процентный доход банков в этом году может составить около 40 млрд руб., дает другую оценку заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Виктор Антонов. Однако часть начисленных процентных доходов по таким кредитам банки получат, а основным источником потерь для банков будет создание дополнительных резервов по проблемным кредитам.
Досоздание резервов уже сказалось на прибыли за I квартал Сбербанка и ВТБ. Прибыль Сбербанка снизилась вдвое – до 120, 5 млрд руб. из-за создания резервов на потери по ссудам в размере 188,2 млрд руб. ВТБ снизил прибыль на 15% до 39,8 млрд руб. и утроил отчисления в резервы – до 42,9 млрд руб. На прибыль ВТБ по итогам года в том числе окажет влияние участие банка в программах господдержки населения и бизнеса в условиях пандемии. «Самая убыточная» среди них для ВТБ – кредитные каникулы, – сказал член правления ВТБ Дмитрий Пьянов на телеконференции 8 мая. – По сути, она приводит к потере процентного дохода на всем сроке жизни кредитов, преимущественно по ипотеке». Возможный убыток банка от этой программы Пьянов оценивал в десятки миллиардов рублей.