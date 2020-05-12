Банки реструктурировали россиянам 330 млрд рублей кредитов

Досоздание резервов уже сказалось на прибыли за I квартал Сбербанка и ВТБ. Прибыль Сбербанка снизилась вдвое – до 120, 5 млрд руб. из-за создания резервов на потери по ссудам в размере 188,2 млрд руб. ВТБ снизил прибыль на 15% до 39,8 млрд руб. и утроил отчисления в резервы – до 42,9 млрд руб. На прибыль ВТБ по итогам года в том числе окажет влияние участие банка в программах господдержки населения и бизнеса в условиях пандемии. «Самая убыточная» среди них для ВТБ – кредитные каникулы, – сказал член правления ВТБ Дмитрий Пьянов на телеконференции 8 мая. – По сути, она приводит к потере процентного дохода на всем сроке жизни кредитов, преимущественно по ипотеке». Возможный убыток банка от этой программы Пьянов оценивал в десятки миллиардов рублей.