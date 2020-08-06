Серебро обогнало золото

Стоимость унции серебра, которое трейдеры шутливо называют «золотом для бедных», 4 августа достигла рекордного за последние шесть лет уровня в $26 за унцию и на следующий день продолжила расти. С начала года цена выросла на 46%, а с самого низкого значения в марте – на 118%. По данным Deutsche Bank, такой значительный рост в такой короткий период в прошлый раз фиксировался в декабре 1979 г. Золото с начала года подорожало на 32%, с самого низкого значения в марте – на 36%. Аналитики банка отмечают, что по темпам роста с серебром могут сравниться ценные бумаги лишь нескольких компаний в разных секторах экономики, а другие товары и биржевые индексы остаются далеко позади.