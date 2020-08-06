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Серебро обогнало золото

Оба драгметалла поставили рекорды стоимости, но цена серебра растет быстрее
Илья Виноградов
Рост цен драгоценных металлов идет с середины марта /Антон Буценко / ТАСС

Стоимость унции серебра, которое трейдеры шутливо называют «золотом для бедных», 4 августа достигла рекордного за последние шесть лет уровня в $26 за унцию и на следующий день продолжила расти. С начала года цена выросла на 46%, а с самого низкого значения в марте – на 118%. По данным Deutsche Bank, такой значительный рост в такой короткий период в прошлый раз фиксировался в декабре 1979 г. Золото с начала года подорожало на 32%, с самого низкого значения в марте – на 36%. Аналитики банка отмечают, что по темпам роста с серебром могут сравниться ценные бумаги лишь нескольких компаний в разных секторах экономики, а другие товары и биржевые индексы остаются далеко позади.

«Невероятные темпы роста демонстрирует вся линейка финансовых инструментов, связанных с серебром, хотя раньше такое было характерно для золота. Но теперь многие инвесторы переключаются на серебро из-за высоких цен на золото», – заявила Financial Times аналитик нью-йоркского офиса финансовой корпорации Standard Chartered Суки Купер. Она указывает, что показатель отношения стоимости золота к стоимости серебра говорит о том, что серебро недооценено. Аналитики ориентируются на этот показатель для оценки потенциала роста стоимости драгметаллов. В 2011 г. (прошлый раз, когда цена золота превысила $1900 за унцию) золото было дороже серебра в 50 раз. Так что, по мнению Неда Нейлора-Лейланда, управляющего инвестициями в драгметаллы фирмы Jupiter Asset Management, тенденция к более быстрому росту цен на серебро по сравнению с золотом будет сохраняться.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных