Серебро обогнало золото

Серебро обогнало золотоОба драгметалла поставили рекорды стоимости, но цена серебра растет быстрее
Стоимость унции серебра, которое трейдеры шутливо называют «золотом для бедных», 4 августа достигла рекордного за последние шесть лет уровня в $26 за унцию и на следующий день продолжила расти. С начала года цена выросла на 46%, а с самого низкого значения в марте – на 118%. По данным Deutsche Bank, такой значительный рост в такой короткий период в прошлый раз фиксировался в декабре 1979 г. Золото с начала года подорожало на 32%, с самого низкого значения в марте – на 36%. Аналитики банка отмечают, что по темпам роста с серебром могут сравниться ценные бумаги лишь нескольких компаний в разных секторах экономики, а другие товары и биржевые индексы остаются далеко позади.
«Невероятные темпы роста демонстрирует вся линейка финансовых инструментов, связанных с серебром, хотя раньше такое было характерно для золота. Но теперь многие инвесторы переключаются на серебро из-за высоких цен на золото», – заявила Financial Times аналитик нью-йоркского офиса финансовой корпорации Standard Chartered Суки Купер. Она указывает, что показатель отношения стоимости золота к стоимости серебра говорит о том, что серебро недооценено. Аналитики ориентируются на этот показатель для оценки потенциала роста стоимости драгметаллов. В 2011 г. (прошлый раз, когда цена золота превысила $1900 за унцию) золото было дороже серебра в 50 раз. Так что, по мнению Неда Нейлора-Лейланда, управляющего инвестициями в драгметаллы фирмы Jupiter Asset Management, тенденция к более быстрому росту цен на серебро по сравнению с золотом будет сохраняться.