Кредиты рекордно подешевели

Кредиты рекордно подешевелиВ июле ставки по кредитам наличными снизились до исторического минимума
Тенденцию роста объемов, а также рекордно низкую полную стоимость кредита зафиксировали в июле эксперты Объединенного кредитного бюро (ОКБ). По предварительным данным ОКБ, работающего более чем со 600 финансовыми организациями, за первый месяц второго полугодия банки выдали 1,2 млн нецелевых потребительских кредитов (кредитов «наличными») на общую сумму 409 млрд руб. В сравнении с предыдущим месяцем количество займов выросло на 11%, их объем подрос на 10%.
Полная стоимость кредита (ПСК) при этом оказалась рекордно низкой и составила 16,1% годовых. Еще в январе текущего года средняя ПСК составляла 16,7%, в апреле снизилась до 16,5% и осталась такой же в мае. Снижение сразу на 0,4% выглядит внушительно и самими банкирами объясняется позитивными потребительскими настроениями заемщиков.
При этом сама по себе ставка 16% годовых явно завышена, считает доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлебов. Он уверен, что по мере усиления контроля за кредитной деятельностью банков со стороны регулятора, повышения качества работы самих банков и улучшения дисциплины заемщиков ставки по кредитам будут снижаться и дальше.
«В нашем банке начиная с июня снижение ставок составило около 3 п. п., – говорит аналитик банка «Хоум кредит» Станислав Дужинский. – Такая динамика не могла не отразиться позитивным образом на выдачах. Статистики по розничным продажам за июль пока нет, но мы видим рост некоторых опережающих индикаторов. Например, продажи легковых автомобилей выросли на 6,8% г/г в июле (против консенсус-прогноза Bloomberg о снижении на 9,1%). Замечено восстановление расходов на внутренний туризм по сравнению с показателями годичной давности. А поскольку цели получения кредитов наличными уже много лет не меняются – в основном это кредиты на ремонт, путешествия, покупку или ремонт автомобиля, – динамика выдачи нецелевых кредитов наличными отражает позитивные потребительские настроения, которые превалируют этим летом».
Само по себе удешевление кредитов не стало неожиданностью для экспертов, которые указывают на две причины для этого. «С одной стороны, Банк России, понижая ключевую ставку, неизменно толкает вниз и ставки по банковским кредитам, будь то ипотека, необеспеченные потребительские кредиты или кредитные карты. С другой – кредитные учреждения и в силу высокой конкуренции, и в силу контроля со стороны регулятора последовательно снижают всевозможные комиссии и сборы, которые еще не так давно были весомой частью большинства потребительских кредитов», – поясняет аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.
Вместе с тем показатели еще не вернулись к докарантинному уровню. По оценкам ОКБ, июльские показатели выдачи кредитов отстают от прошлогодних на 17% по количеству и на 2% по объему. Говоря о перспективах возврата к прежним объемам выдачи необеспеченных кредитов, Коренев называет основным сдерживающим фактором существенное падение реальных располагаемых доходов населения. «Казалось бы, в этой ситуации россияне должны стремиться активнее кредитоваться, чтобы как-то компенсировать упавший уровень жизни. Но, во-первых, многие понимают, что в условиях снизившихся доходов обслуживать задолженность будет гораздо сложнее. А во-вторых, банки существенно ужесточили требования к потенциальным заемщикам, понимая, какие риски несет в себе неконтролируемый рост объемов необеспеченного кредитования. Количество отказов по потребительским кредитам за последние месяцы выросло до рекордных значений – кредиторы не хотят брать на себя дополнительные риски и выдают ссуды только тем заемщикам, кредитоспособность которых не вызывает у них сомнения», – пояснил эксперт.
Банки сейчас выдают кредиты преимущественно самым надежным заемщикам с высоким индивидуальным кредитным рейтингом, но на более крупные суммы, что позволяет им снизить ставки, подтверждает генеральный директор ОКБ Артур Александрович. Среди факторов, которые в перспективе могут повлиять на восстановление объемов выдачи кредитов наличными, начальник управления развития продуктов и проектов банка «Фридом финанс» Мурад Шихмагомедов называет темпы возврата экономики к докризисным показателям, а также сокращение количества безработных. «В то же время сохраняется высокий риск второй волны коронавируса, которая безусловно негативно повлияет не только на процесс возвращения банков к доковидным значениям, включая объемы кредитования населения, но и на экономическую ситуацию в стране», – напоминает Шихмагомедов.