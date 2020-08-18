Кредиты рекордно подешевели

Вместе с тем показатели еще не вернулись к докарантинному уровню. По оценкам ОКБ, июльские показатели выдачи кредитов отстают от прошлогодних на 17% по количеству и на 2% по объему. Говоря о перспективах возврата к прежним объемам выдачи необеспеченных кредитов, Коренев называет основным сдерживающим фактором существенное падение реальных располагаемых доходов населения. «Казалось бы, в этой ситуации россияне должны стремиться активнее кредитоваться, чтобы как-то компенсировать упавший уровень жизни. Но, во-первых, многие понимают, что в условиях снизившихся доходов обслуживать задолженность будет гораздо сложнее. А во-вторых, банки существенно ужесточили требования к потенциальным заемщикам, понимая, какие риски несет в себе неконтролируемый рост объемов необеспеченного кредитования. Количество отказов по потребительским кредитам за последние месяцы выросло до рекордных значений – кредиторы не хотят брать на себя дополнительные риски и выдают ссуды только тем заемщикам, кредитоспособность которых не вызывает у них сомнения», – пояснил эксперт.