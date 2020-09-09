Выдача карт с овердрафтом рекордно снизилась

По мнению же директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексея Волкова, тот факт, что на карты с овердрафтом сейчас начисляются зарплаты, как раз говорит о невозможности полного отказа от них. Он считает, что сейчас речь может идти не столько об отказе от этих карт, сколько о смене предпочтений банков – о переходе к более выгодному продукту. «Классические кредитные карты более выгодны банкам, чем карты с овердрафтом. Поэтому значительную часть роста их популярности можно отнести на счет маркетинговых усилий, – полагает Волков. – К тому же потребители в последние несколько лет стали лучше понимать преимущества кредитных карт. Они могут заменить многие другие кредитные продукты – например, потребительские кредиты и микрокредиты. Это удобнее, а при активном пользовании кредитом и соблюдении грейс-периода еще и дешевле».