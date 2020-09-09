Выдача карт с овердрафтом рекордно снизилась

Выдача карт с овердрафтом рекордно снизиласьВ скором времени их могут полностью вытеснить кредитки, считают эксперты
В июле 2020 г. банки выдали россиянам в 8 раз меньше карт с опцией овердрафта (возможностью перерасхода средств на счете), чем в июле прошлого года, – 2800 шт. против 22 300 шт. Это минимальное значение за всю историю, отмечается в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс». Только за последний месяц выдача карт с овердрафтом сократилась на 10%. При этом средний лимит средств, предоставляемых в рамках овердрафта, по итогам II квартала составил 23 800 руб., а по итогам июля уже 12 500 руб. Как следствие – объем выданных карт с овердрафтом в течение июля снизился почти на четверть до 35,9 млн руб., а портфель овердрафтов по итогам июля составил 3,9 млрд руб., сократившись за месяц более чем в 3 раза.
«Овердрафт – весьма специфический банковский продукт, который в основном выдают к дебетовым картам зарплатных клиентов, – комментирует результаты исследования гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин. – Учитывая, что в период самоизоляции количество новых сотрудников, принятых на работу различными организациями, существенно упало, снижение объема выданных овердрафтов выглядит вполне логичным». При этом он подчеркивает, что сейчас «очень многие банки делают ставку на кредитные карты, постепенно уходя от овердрафтов, и это в ближайшие несколько лет вполне может привести к полному отказу от данного продукта».
Ксения Якушкина, младший директор по банковским рейтингам рейтингового агентства «Эксперт РА», отмечает такие минусы карт с овердрафтом, как отсутствие или сокращенный срок льготного периода, меньший размер лимита, привязка к текущему счету: «То есть можно уйти в минус по текущему счету, не заметив этого».
На 10%
сократилась выдача карт с овердрафтом только за последний месяц
«Кредитные карты набирают популярность по мере изменения культуры потребления, – объясняет Якушкина. – Они являются не только источником заемных средств при недостатке собственных, но также удобным инструментом для бронирования отелей и т. д. Поэтому даже состоятельные клиенты банков решают обзавестись кредитной картой. Так что со временем овердрафты, скорее всего, практически полностью исчезнут ввиду более широкого распространения кредитных карт».
По мнению же директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексея Волкова, тот факт, что на карты с овердрафтом сейчас начисляются зарплаты, как раз говорит о невозможности полного отказа от них. Он считает, что сейчас речь может идти не столько об отказе от этих карт, сколько о смене предпочтений банков – о переходе к более выгодному продукту. «Классические кредитные карты более выгодны банкам, чем карты с овердрафтом. Поэтому значительную часть роста их популярности можно отнести на счет маркетинговых усилий, – полагает Волков. – К тому же потребители в последние несколько лет стали лучше понимать преимущества кредитных карт. Они могут заменить многие другие кредитные продукты – например, потребительские кредиты и микрокредиты. Это удобнее, а при активном пользовании кредитом и соблюдении грейс-периода еще и дешевле».
В то же время в экспертном сообществе обращают внимание, что карты с овердрафтом – это дополнительный способ привлечения клиентов для банков и кредитные организации вряд ли от него с легкостью откажутся. Но в восстановление прежних объемов выдачи этих карт не верит никто. Ведь в условиях сокращения доходов населения и сохранения экономической неопределенности выдача карт с овердрафтом связана с дополнительным кредитным риском для банков.